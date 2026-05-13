El turista español experimenta una mejoría y presenta un buen estado de salud

El turista español contagiado de hantavirus que permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha experimentado una leve mejoría y presenta un «buen estado de salud». Así lo afirmó este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García. Por su parte, secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, detalló que el paciente «sigue teniendo síntomas, pero está estabilizado», y añadió que espera que «evolucione de manera totalmente favorable».

Los otros 13 pasajeros españoles del MV Hondius que fueron trasladados al hospital desde Canarias no presentan novedades, tras dar negativo en la prueba PCR. El paciente que dio positivo –y que el lunes por la noche presentó febrícula y síntomas respiratorios– se encuentra aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del hospital madrileño, que depende del Ministerio de Defensa.

Hay que recordar que en total han sido constatados nueve casos positivos asociados al foco registrado en el crucero, de los cuales tres aquejados fallecieron a bordo de la naviera. Ahora mismo, la paciente más afectada es una mujer francesa de 65 años, que permanece intubada en el área de Cuidados Intensivos de un hospital de París.

Contacto directo

Ante esta situación, el epidemiólogo canario Amós García quiso hacer ayer un llamamiento a la tranquilidad. Según precisó, la capacidad de transmisión de la variante Andes de hantavirus –a la que se asocia este foco– es más baja que la del SARS-CoV-2 y requiere un contacto directo y muy estrecho, por lo que no es fácil que se propague entre personas. De ahí el escaso número de positivos.

Asimismo, el experto defendió que tanto la evacuación como el traslado de los cruceristas desde el Puerto de Granadilla se realizaron con todas las garantías sanitarias, por lo que elogió la actuación de las fuerzas de seguridad, los sanitarios y los militares, así como la planificación de las autoridades sanitarias.

A su juicio, la aparición de algún caso positivo entra dentro de lo probable, sobre todo por el largo período de incubación de la infección, que ronda entre los cuatro y los 42 días, pero insistió en que no supone un riesgo para la población canaria. «El Covid-19 tenía una alta probabilidad de convertirse en un microorganismo pandémico, pero el hantavirus no tiene ninguna posibilidad en estos momentos», concluyó.

Tal y como afirmó este miércoles el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la información recopilada hasta ahora sobre el brote de hantavirus del crucero MV Hondius descarta que haya mutado o que se trate de una variante más contagiosa o más dañina que la Andes. «Los virus pueden mutar con el tiempo, pero no hay ningún motivo que sugiera en este momento que haya mutado y se haya vuelto más contagioso. Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y macrobiológico es que está actuando del modo que normalmente hace», dijo Andreas Hoefer, experto del ECDC.

Hoefer señaló que el genoma del virus ha sido completamente secuenciado y que, de acuerdo con los datos disponibles, «no hay ningún dato que indique que se esté comportando de forma diferente, en cuanto a transmisibilidad o severidad, de los virus conocidos que circulan en otras partes del mundo».

Origen

En la misma comparecencia, Ettore Severi, responsable de emergencias del ECDC, señaló que la hipótesis actual es que el primer caso se produjo probablemente por una infección durante un viaje por Argentina, semanas antes de embarcar, y que luego esa persona contagió al resto. «La información que tenemos es que la transmisión siguió el patrón de que hubo contacto estrecho entre esas personas», afirmó.

Mientras tanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado a identificar posibles antivirales e inmunomoduladores reutilizables para responder a los casos de hantavirus detectados en el crucero neerlandés, y ha alertado de la difusión de bulos en Internet que relacionan falsamente la infección con las vacunas contra el Covid-19.

El Grupo de Trabajo de Emergencia –ETF, por sus siglas en inglés –ya ha identificado a desarrolladores de medicamentos relacionados con hantavirus, sobre todo antivirales, anticuerpos monoclonales y vacunas. La agencia garantizó que una de sus prioridades inmediatas es evaluar antivirales reutilizados para la prevención tras la exposición y medicamentos inmunomoduladores –fármacos que regulan la respuesta inmunitaria– reutilizados para reducir la morbilidad y mortalidad entre las personas afectadas por el el virus.