La Aemet alerta de un cambio de tiempo en Canarias para hoy jueves

La Aemet prevé para este jueves una jornada marcada por los cielos nubosos en buena parte de Canarias, con lluvias en general débiles y viento del norte que podrá soplar con fuerza en distintas zonas del archipiélago.

Las temperaturas apenas variarán. Las máximas alcanzarán los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se moverán entre los 17 y 18 grados en ambas capitales.

El viento será moderado del norte, aunque durante la tarde se esperan intervalos fuertes en medianías, vertientes expuestas y zonas altas de varias islas. La Aemet no descarta incluso alguna racha ocasional muy fuerte, especialmente en Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.

En el mar, se espera viento del norte o noreste con fuerza entre 3 y 5 y áreas de fuerte marejada, además de mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.

LANZAROTE — Nubosidad y ambiente más gris en horas centrales

La jornada alternará intervalos nubosos con momentos de mayor cobertura durante la madrugada y las horas centrales del día. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa. El viento del norte soplará de forma moderada durante toda la jornada.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Día variable con posibilidad de lluvias débiles

Las nubes ganarán presencia durante la madrugada y el tramo central del día, aunque sin precipitaciones importantes. Podrían registrarse algunas lluvias débiles y aisladas. El viento del norte mantendrá intensidad moderada.

Puerto del Rosario: 18 / 24 °C

GRAN CANARIA — Más nubes y viento intenso en el norte y cumbres

La mitad norte permanecerá nubosa con probables lluvias débiles y ocasionales. El sur tendrá más claros, aunque aparecerán intervalos nubosos durante la tarde. El viento del norte se reforzará en vertientes este y oeste y también en zonas altas, donde podrían darse rachas muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23 °C

TENERIFE — Tiempo inestable y viento fuerte en zonas expuestas

El norte comenzará y terminará el día con abundante nubosidad y posibles lluvias débiles. En el sur aumentarán las nubes durante la tarde, sin descartar algunas precipitaciones aisladas. En cumbres centrales, el viento podrá soplar con fuerza e incluso dejar rachas muy intensas de madrugada.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 25 °C

LA GOMERA — Nubes abundantes y viento ganando fuerza

El norte tendrá mayor presencia de nubes a primeras y últimas horas, mientras que el sur verá aumentar la nubosidad durante la tarde. Se esperan lluvias débiles ocasionales, especialmente en medianías del norte. El viento del norte se intensificará en zonas altas y vertientes expuestas.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 °C

LA PALMA — Lluvias débiles y ambiente nuboso durante la tarde

El norte amanecerá más cubierto y las nubes se extenderán al resto de la isla conforme avance el día. Podrían registrarse lluvias débiles tanto en el norte como en otras zonas durante la tarde. El viento será más intenso en extremos noreste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 22 °C

EL HIERRO — Intervalos nubosos y algunas precipitaciones aisladas

El norte tendrá más nubosidad en las primeras y últimas horas, mientras el sur verá aumentar las nubes por la tarde. No se descartan lluvias débiles ocasionales en distintos puntos de la isla. El viento del norte soplará con mayor intensidad en extremos expuestos.

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Valverde: 12 / 16 °C