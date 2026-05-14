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La Aemet pronostica para este viernes intervalos nubosos y posibles precipitaciones al norte de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones débiles en el norte de las islas y un oleaje significativo en el archipiélago

Predicción del tiempo del 11 al 16 de mayo de 2026

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Briseida Viera

Briseida Viera

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes se esperan intervalos nubosos en Canarias, con posibles precipitaciones en el norte de las Islas. Tampoco se descarta que puedan producirse lluvias de forma más puntual en otras zonas del archipiélago.

En cuanto al estado del mar, predominará el viento de componente norte, con fuerza 4 o 5, que podrá aumentar temporalmente a fuerza 6 en las zonas este y oeste. Posteriormente, el viento rolará a norte o noreste, manteniéndose con intensidad 4 o 5 y con intervalos de fuerza 6 en el sureste y noroeste.

El mar estará en general con marejada o fuerte marejada. En el sur y suroeste, a partir de la noche, el viento será más variable y flojo, de fuerza 1 a 3, con marejadilla. Además, se espera mar de fondo del norte, con olas de entre 1 y 2 metros.

Lanzarote

Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte, sin descartarlas en otras zonas. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el interior.

Arrecife: 18/ 22 ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el interior y en Jandía.

Puerto del Rosario : 18/ 23 ºC

Gran Canaria

Nuboso en la mitad norte con probables precipitaciones débiles. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en el sur por la tarde, cuando no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Temperaturas sin cambios salvo ligero descenso de las máximas en el interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

Las Palmas de Gran Canaria : 18 /22 ºC

Tenerife

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte durante el día y en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde. En el norte, con probables precipitaciones débiles, más probables en el nordeste y sin descartarlas en el sur durante la tarde y de manera ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del este y zonas altas y medianías de la dorsal, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 17 /25 ºC

La Gomera

Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional durante horas centrales y la tarde, con baja probabilidad de que deje alguna precipitación de carácter débil y ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: 17 /22 ºC

La Palma

Nuboso en el norte y este con probables precipitaciones débiles que podrán ser persistentes y localmente moderadas en medianías. En el resto de zonas, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma: 14/ 20 ºC

El Hierro

Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en El Pinar, sin descartar rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

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Valverde: 13 /17 ºC

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