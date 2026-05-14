Alerta del Departamento de Seguridad Nacional: la flota fantasma rusa amenaza la conectividad de Canarias con posibles ataques a cables submarinos

Canarias corre el riego de sufrir ataques de Rusia a sus cables submarinos que afectarían a sus conexiones en telecomunicaciones y energía. Lo acaba de alertar el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), el órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno central en materia de seguridad nacional.

"La protección de los cables submarinos es una de las principales preocupaciones en lo que respecta a las amenazas híbridas y su proyección en los espacios marítimos, habida cuenta del actual panorama de seguridad", asegura el informe, que señala directamente a la proliferación en los últimos meses de barcos rusos en aguas de las Islas.

Los ataques híbridos son acciones coordinadas y sincronizadas que combina métodos convencionales (militares) y no convencionales (ciberataques, desinformación, presión económica, espionaje) para desestabilizar a un Estado o institución, que Rusia está desarrollando en el marco del desafío que ha lanzado a Europa tras la invasión de Ucrania. Y Canarias juega un papel geoestratégico fundamental que la ha puesto en la diana de los objetivos del régimen de Putin.

En concreto, el DNS advierte de que en el último año "se ha quintuplicado" la presencia de barcos rusos fantasma "transitando por aguas próximas a las costas canarias". Es una flota formada por cientos de buques operados por Rusia para evadir la vigilancia tras la entrada en vigor de las sanciones que limitan el precio del petróleo crudo ruso en 2022, promulgadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El Departamento de Seguridad Nacional admite que ante este peligro, el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) monitoriza este tipo de buques e informa de una media de 50 semanales, tomando como criterio la lista de buques sancionados por la Unión Europea. "La posibilidad legal de actuar contra los buques de la flota fantasma en la mar es un asunto de difícil resolución", reconoce el DNS.

Seguridad Nacional remarca que la región del Atlántico Sur cuenta con "una elevada presencia de cables submarinos que enlazan Portugal y España con países de África occidental y meridional". "En el caso de España los cables conectan la península ibérica con Canarias y los que interconectan las islas, con una capacidad total de 6 terabis por segundo -unidad de velocidad de transferencia de datos-, y que son propiedad de Canalink y Telefónica".

El informe, que cita otros realizados anteriormente por la Comisión Europea, define una serie de escenarios de riesgo principales, que incluyen sabotajes coordinados, cortes de energía o interrupciones en la capacidad de mantenimiento o suministro, subrayando que "la combinación de amenazas, vulnerabilidades y dependencias puede provocar interrupciones graves en la conectividad y la economía digital".

Despliegue en Tenerife de un cable submarino de fibra óptica que conecta a las Islas con la Península y a su vez con África. / E. D.

El Departamento de Seguridad Nacional avisa asimismo de que los riesgos "se agravan" por dependencias estratégicas respecto a proveedores y tecnologías de terceros países (Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia), la concentración del tráfico en rutas y puntos geográficos críticos (como Canarias), la escasez de capacidad de mantenimiento y reparación, y la falta de coordinación y planes de respuesta entre los estados miembros de la UE y la necesaria cooperación con otros estados.

A nivel nacional, el DSN recuerda que en 2025, el Grupo de Trabajo para la Vigilancia, Protección y Resiliencia de las Infraestructuras Marítimas, dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, "se ha reunido en cuatro ocasiones con dos objetivos prioritarios: la elaboración de un análisis de riesgos sobre las 147 infraestructuras marítimas, especialmente las submarinas, en áreas de interés prioritario, y definir y desarrollar un plan de vigilancia que garantice su protección".

Las alertas se focalizan en el caso del Archipiélago en la amenaza de la flota fantasma de Rusia. Se trata, habitualmente, de buques de transporte de hidrocarburos que se dedican a transbordar (de buques pequeños a buques de mayor porte) petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, para luego ser transportado a países asiáticos.

Pero algunos de estos buques tienen capacidad, según el informe al que ha tenido acceso EL DÍA, para emplearse en "actividades ilícitas o incluso en acciones de sabotaje contra infraestructuras críticas". Por tal motivo, matiza el DSN, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intensifican la vigilancia de zonas sensibles mediante sus capacidades navales, como gasoductos submarinos, puertos y áreas de fondeo, empleando sistemas como el SIVE, sensores costeros y patrullas oceánicas, además de cooperar con la Armada y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en la identificación de flotas fantasmas y el control del tráfico marítimo anómalo".

En febrero, este periódico publicaba que un complejo entramado internacional se dedicaba al blanqueo del combustible de Rusia, vetado en la Unión Europea, en aguas del Archipiélago o próximas a las Islas, que implica a Marruecos, con una ramificación logística en Canarias.

El Paxoi, otros dos buques cisterna muy similares –el Kefalonia y el Naxos II– y el petrolero de medio alcance Jessie Glory han recalado 14 veces en los últimos dos años en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria en travesías que tienen el mismo objeto dentro del engranaje de la cadena de suministros con la que Rusia cuela combustible en España y en otros países europeos, a través de Marruecos. Rusia descarga el gasoil en puertos marroquíes, Marruecos lo vende luego como propio a España y el combustible ruso circula por las Islas y el continente.

También publicaba que el Gobierno español y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA por sus siglas en inglés) mantienen vigilados a través de satélites a los buques de la flota fantasma rusa –'darkfleet'– que navegan por aguas cercanas a Canarias, cuyo tránsito se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia del cerco al que están siendo sometidos por los barcos de guerra de EEUU en el Caribe y en las cercanías de Venezuela.

Concretamente entre las medidas que se están aplicando se encuentra el seguimiento de petroleros involucrados en el transbordo de hidrocarburos en espacios marítimos situados en el Mar de Alborán y en Canarias.

Canarias cuenta con una compleja red de más de 20 cables submarinos de fibra óptica y conexión eléctrica que conectan las islas entre sí y con el exterior (Península, África y Europa), destacando sistemas como 2Africa, ACE y WACS. Además, existen múltiples conexiones interinsulares (como Tegopa y Canalink) y nuevos cables eléctricos, como el que acaba de ponerse en marcha entre Tenerife y La Gomera para blindar a estas islas ante el riego de apagones como los ocurridos en los últimos años.

Un sabotaje a estas conexiones tendría gravísimas consecuencias para el Archipiélago, motivo por el cual España ha incrementado la vigilancia de las aguas canarias, en especial los movimientos sospechosos de la flota fantasma rusa.

CanaLink presentó en noviembre un ambicioso plan de expansión que supondrá inversiones por un montante de 70 millones de euros -69,8 millones exactos-. La empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, que actúa como ‘operador neutro de telecomunicaciones’ -el operador neutro es aquella firma que construye y mantiene una red de conexiones, en este caso conexiones submarinas, para su utilización por otras compañías de telefonía e internet-, se marca así dos grandes objetivos: el refuerzo de su infraestructura, es decir, de los cables que discurren por el lecho marino para conectar las islas -y a las islas con África y Europa-, y la expansión de su actividad en la provincia de Las Palmas.

Cable submarino eléctrico que conecta Tenerife con La Gomera. / E. D.

Un plan de actuación que se materializará en tres grandes proyectos: el despliegue de un nuevo cable entre Tenerife y El Hierro; el tendido de otros dos entre Gran Canaria y Fuerteventura-Lanzarote; y un ramal para conectar con Tarfaya, en Marruecos.

En definitiva, nuevas conexiones, nuevo cableado, más competencia entre operadores y más seguridad en la red de telecomunicaciones, lo que en última instancia contribuirá a evitar ‘apagones’ en el sistema y, por tanto, a paliar en cierta medida la emergencia tecnológica que el Gobierno de Canarias declaró el pasado 1 de julio -la declaración estará vigente, en principio, hasta fin de año-.

La importancia estratégica de esta malla que une a las Islas con el mundo y el peligro de ataques piratas rusos lleva al Departamento de Seguridad Nacional a abogar por nuevas medidas que refuercen el control de estas infraestructuras críticas en un contexto de gran conflictividad internacional, que se ha agravado con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que permanece en la actualidad en una tregua muy frágil que puede saltar por los aires en cualquier momento.