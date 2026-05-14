Cerca de 10.400 aspirantes optan a las 944 plazas docentes convocadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Un total de 10.361 personas han sido admitidas en los procesos selectivos convocados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias para cubrir 944 plazas docentes. Las vacantes corresponden a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, Música y Artes Escénicas, además de plazas para Catedráticos de Música y Artes Escénicas y el Cuerpo de Maestros.

La mayor parte de los aspirantes, un total de 7.912, concurren a especialidades del Cuerpo de Maestros. Destacan Educación Infantil, con 2.797 candidatos; Primaria, con 1.961; Pedagogía Terapéutica, con 1.258; y Educación Física, con 822. También se presentan aspirantes a Inglés, Música, Audición y Lenguaje y Francés. En el caso de Secundaria, participan 1.366 personas distribuidas en distintas especialidades, entre ellas Procesos de Gestión Administrativa, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procesos de Producción Agraria y Oficina de Proyectos de Construcción, además de otras vinculadas al ámbito industrial, energético y audiovisual.

Para el Cuerpo de Profesores de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño se han inscrito 321 aspirantes, principalmente en las especialidades de Volumen, Diseño de Interior y Medios Audiovisuales. Por su parte, 275 personas optan al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, con especialidades como Piano, Violín, Flauta Travesera, Saxofón y Violoncello, entre otras. La especialidad de Español para Extranjeros, perteneciente al Cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas, reúne a 255 aspirantes. Asimismo, 134 personas concurren al Cuerpo de Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, en áreas como Carpintería y Mueble, Soldadura y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.

En cuanto al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, se presentan 98 aspirantes en especialidades como Música de Cámara, Composición, Pedagogía y Piano. Las pruebas comenzarán el 20 de junio para la mayoría de los cuerpos y especialidades. No obstante, las correspondientes a Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional arrancarán el 13 de junio debido a la realización de una prueba práctica adicional, mientras que las pruebas de acceso de Español para Extranjeros y Volumen se celebrarán el 14 de junio.

28 sedes distribuidas en siete islas

El acto de presentación, requisito obligatorio para participar y entregar la programación didáctica, tendrá lugar el 13 de junio en la mayoría de los casos. Sin embargo, para el Cuerpo de Maestros se celebrará el 29 de mayo y para Profesores Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional, el 6 de junio. Respecto a la organización, la Consejería ha previsto un amplio dispositivo con 28 sedes distribuidas en siete islas: doce en Tenerife, once en Gran Canaria y una en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Estas dos últimas únicamente acogerán el acto de presentación.

Las especialidades con mayor número de tribunales serán Infantil, con 25; Primaria, con 19; y Pedagogía Terapéutica, con 13. También contarán con varios tribunales Educación Física, Inglés, Música y algunas especialidades de Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. La Consejería que dirige Poli Suárez ha dispuesto un total de 28 sedes distribuidas en siete islas: doce en Tenerife, once en Gran Canaria y una en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, si bien estas dos últimas se utilizarán únicamente para el acto de presentación. Así lo ha indicado la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, quien ha destacado la relevancia de este amplio dispositivo para la correcta organización de unas pruebas de esta magnitud.