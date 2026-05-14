Canaryfly estrenará nueva web y app para personalizar la compra de billetes

La aerolínea canaria Canaryfly lanzará el próximo 19 de mayo una nueva plataforma digital, integrada por web y aplicación móvil, con el objetivo de facilitar a los pasajeros la posibilidad de diseñar cada viaje según sus necesidades.

La renovación se enmarca en la nueva estructura tarifaria de la compañía, que apuesta por una experiencia de compra más flexible, clara y personalizada. A través de la nueva web y la app, los usuarios podrán elegir los servicios que necesitan en cada trayecto y añadir complementos durante el proceso de reserva de forma sencilla y transparente.

Desde la aerolínea señalan que esta actualización no se limita a una mejora estética, sino que supone un desarrollo integral desde cero. La nueva plataforma incluirá una página específica para explicar las nuevas opciones de vuelo, así como una sección de preguntas frecuentes renovada y formularios de contacto adaptados a distintas necesidades, entre ellos uno dirigido a pasajeros con necesidades especiales.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, destaca que el proyecto se ha elaborado a partir del análisis de sugerencias, dudas y demandas reales de los usuarios. Según explica, el resultado es una herramienta que prioriza la claridad, simplifica la navegación y hace más fácil el proceso de compra.

La compañía también subraya que la nueva plataforma ha sido diseñada con un lenguaje claro e inclusivo, con especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad visual y a la adaptación a dispositivos móviles, desde los que los pasajeros realizan buena parte de sus gestiones.

Canaryfly mantendrá las condiciones de las reservas realizadas antes del 19 de mayo, fecha en la que entrarán en funcionamiento la nueva plataforma y las nuevas tarifas. La actual aplicación dejará de estar operativa para nuevas reservas a partir de ese día, aunque seguirá disponible para obtener las tarjetas de embarque de vuelos ya emitidos. Los usuarios deberán descargar la nueva app en Google Play Store o App Store.

Nuevas tarifas

La nueva estructura tarifaria permitirá escoger entre distintas modalidades. La tarifa ‘Con lo Puesto’ será la opción más económica, con precios desde 5 euros para residentes y pensada para quienes viajan ligero, ya que incluye bolso de mano y una maleta de cabina de ocho kilos.

La tarifa ‘De LowCos’ añade la posibilidad de facturar una maleta de hasta veinte kilos y permite hacer un cambio de fecha con coste adicional. Por su parte, ‘FullEquip’ ofrece mayor flexibilidad, con equipaje facturado, selección de asiento, acceso a lista de espera y cambios sin penalización.

Además, los pasajeros podrán añadir servicios extra como selección de asiento, equipaje adicional o embarque prioritario, ajustando el viaje a sus necesidades.

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Con este lanzamiento, Canaryfly avanza en su proceso de digitalización y refuerza su apuesta por una experiencia de reserva más flexible, accesible y orientada al pasajero.