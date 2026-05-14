Confirmado por el Gobierno de Canarias: 5 millones de euros para combatir la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes

El Ejecutivo canario ha confirmado la puesta en marcha de una inversión de 5 millones de euros destinada a combatir la despoblación en los municipios del Archipiélago con menos de 20.000 habitantes. Una medida que busca reforzar el apoyo al medio rural y garantizar el equilibrio territorial en las islas.

¿En qué consiste este plan?

En un mundo industrializado en el que los pueblos han pasado a un segundo plano respecto a las grandes urbanizaciones, la iniciativa intentará frenar la pérdida de población en los municipios más pequeños de Canarias. El objetivo principal es impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos, refuercen los servicios públicos y dinamicen la economía local.

Los fondos públicos se podrán destinar a actuaciones relacionadas con la mejora de infraestructuras, el acceso a servicios básicos, la digitalización de la administración local y el fomento del empleo en el entorno rural.

Además, la ayuda está destinada única y exclusivamente a los municipios con menor población, dado que son los que presentan mayores dificultades para mantener habitantes de forma estable. Con este plan, el Ejecutivo pretende reforzar la cohesión territorial y evitar el abandono progresivo del medio rural.

¿Qué factores se pretenden paliar?

Principalmente, la pérdida progresiva de población se debe al envejecimiento demográfico, con la migración de la población a las ciudades; la falta de oportunidades laborales —el medio rural puede limitar los trabajos a los que acceder, y sobre todo la educación que muchos jóvenes buscan—; y la distancia respecto a los principales núcleos urbanos.

Para viviendas públicas y privadas

La inversión aprobada por el Gobierno de Canarias no se limita únicamente a actuaciones de carácter general en los municipios, sino que también podrá destinarse a iniciativas vinculadas tanto a viviendas públicas como privadas, con el objetivo de reforzar la habitabilidad en los entornos rurales, facilitar la rehabilitación de inmuebles, mejorar el parque de vivienda existente y crear condiciones que permitan atraer y fijar población en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

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Fotografía de Tunte en 1925. / Fedac

De esta manera, se busca no solo mejorar los servicios y las infraestructuras, sino también actuar directamente sobre el acceso a la vivienda, uno de los factores clave en la lucha contra la despoblación en el Archipiélago. El reto ahora será traducir estas ayudas en proyectos reales que consigan fijar población, atraer actividad económica y mantener vivos los núcleos rurales del Archipiélago en un contexto demográfico cada vez más exigente.