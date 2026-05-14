Diginnova refuerza el talento digital en Canarias

El programa Diginnova finaliza su tercera edición tras formar a más de 100 personas en Canarias en ámbitos clave como son la innovación, la transformación digital y la sostenibilidad. Esta iniciativa tiene como objetivo incorporar talento a empresas y centros de investigación del archipiélago, impulsando así la empleabilidad y favoreciendo la transición ecológica y digital de las organizaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

A lo largo de esta convocatoria, han podido adquirir competencias vinculadas a los retos actuales del mercado laboral, combinando formación especializada con experiencias prácticas en entornos reales. En este sentido, más de un centenar de empresas, profesionales autónomos y grupos de investigación se sumaron a esta iniciativa acogiendo al alumnado durante varios meses, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos y acercarse de forma directa a la realidad del ecosistema innovador de Canarias.

Como cierre de esta edición, el programa celebró una jornada centrada en la conexión entre talento, innovación e inteligencia artificial, tres elementos clave para comprender la evolución del empleo y de las organizaciones en los próximos años. El encuentro reunió a profesionales y participantes de Diginnova en un espacio orientado al intercambio de experiencias y al análisis de los desafíos que plantea el nuevo contexto tecnológico y económico.

El encuentro contó con la participación de Alby Ojeda, diseñador de productos y de narrativa, quien impartió la ponencia ‘Destacar en tiempos de IA: habilidades para ser imprescindible en el mercado laboral’, y de David Meca, deportista y conferenciante, que ofreció una charla de superación de retos titulada ‘Nadando hacia la orilla del éxito’. Además, de la mesa redonda ‘Innovación y sostenibilidad en la empresa: retos reales, oportunidades y talento’ para abordar los desafíos que enfrentan las organizaciones en Canarias, así como las oportunidades que surgen para el talento joven.

Esta jornada forma parte de las actividades impulsadas por Diginnova para aportar contenido de valor a las personas participantes y acercar a la ciudadanía la relevancia de una formación online y gratuita orientada a los retos del presente y del futuro laboral.

Desde el inicio de esta iniciativa en 2021, este programa ha formado a más de 500 personas en Canarias, consolidando un modelo de aprendizaje enfocado en la innovación y en la mejora de la empleabilidad. Actualmente, el programa continúa desarrollando su cuarta edición, adaptándose a las demandas del tejido empresarial y productivo de las islas.

En estos momentos, permanece abierto el periodo de inscripción tanto para personas interesadas en comenzar esta formación como para empresas y entidades que quieran incorporarse a esta nueva convocatoria.

Cuarta edición de Diginnova

Este programa consiste en un modelo dual en el que se combinan 7 meses de formación online teórica y 4 meses de formación práctica en empresas, con una remuneración de 816,27 euros brutos al mes. Al finalizar, las personas que han completado con éxito la formación académica, obtendrán un certificado de la Universidad de La Laguna que refleja los conocimientos adquiridos en innovación, transformación digital y sostenibilidad. Una vez superado los contenidos teóricos, junto con la estancia en entidades, recibirán la acreditación de que han superado el programa. Esta certificación les permitirá acceder a convocatorias de Incorporación de Personal Innovador al tejido productivo (IPI).

Para realizar la formación hay que cumplir una serie de requisitos que son: tener nacionalidad española o con ciudadanía de algún estado miembro de la Unión Europea o de terceros países con residencia legal en Canarias; contar con una titulación universitaria o de ciclo formativo de grado superior; y haber formalizado la inscripción en el Servicio Canario de Empleo como demandante de empleo.

Las entidades interesadas pueden acoger al alumnado en prácticas sin que suponga ningún coste añadido. El objetivo de esto, es que las personas dinamizadoras que se han especializado en esta formación, les ayuden a adaptarse a la nueva realidad del tejido productivo de Canarias, en el que tienen un gran protagonismo las competencias digitales y la sostenibilidad medioambiental, el ámbito social y económico.

Puede participar cualquier empresa o autónomo y, en el caso de centros de investigación, pueden inscribirse: organismos públicos de investigación, universidades públicas, otros centros de I+D, e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora. Todas con sede en Canarias.

Las personas interesadas en realizar la formación pueden inscribirse a próximas convocatorias en www.fg.ull.es/diginnova, así como las entidades que quieran participar en esta edición.

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Diginnova es un programa de la Agencia Canaria de investigación, Innovación y Sociedad de la Información, financiado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus que gestiona la Fundación General de la Universidad de La Laguna en agrupación con la Fundación Universitaria de Las Palmas, en colaboración con ambas universidades.