El gasto en investigación sanitaria en Canarias se dispara tras la pandemia: de apenas 109.000 euros a 12,5 millones en cuatro años

El gasto en la investigación sanitaria se ha disparado y ha alcanzado máximos históricos en Canarias. Tras la escandalosa irrupción del coronavirus, el Gobierno isleño ha cambiado su relación con la ciencia que se realiza en los laboratorios de los hospitales. El Gobierno isleño aporta al avance de la ciencia sanitaria no solo ha revertido los duros recortes de la crisis, sino que ha superado con creces el desembolso que el Archipiélago hizo en I+D durante los 13 años previos. En concreto, Canarias destinó durante 2024 12,5 millones de euros en I+D y en un solo año, dicho desembolso fue suficiente como para superar los 8 millones que se gastaron entre el comienzo de la crisis económica (en 2008) hasta la irrupción del covid.

Es una de las conclusiones que se desprende de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) del Ministerio de Sanidad –que toma de referencia los datos presupuestarios de 2024–, que también muestra que el gasto en remuneración de personal y en consumos intermedios han sido los más altos en 22 años. Solo en personal, Canarias desembolsó ese año un montante de 6,1 millones de euros, lo que representa casi el 80% del gasto en investigación sanitaria de 2021. La mayor parte de estos recursos se derivan a través de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) e Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC), ambos dependientes de la Consejería de Sanidad.

En 2018 el gasto en investigación cayó hasta los 74.000 euros, la más baja de toda la serie histórica

Esta cifra supone un cambio de paradigma en la ciencia sanitaria isleña, que durante nueve años estuvo relegada a la última fila en cuestión de importancia. De hecho, desde 2012 y hasta 2020, el gasto en este tipo de actividades en laboratorio no alcanzó el millón de euros y en 2018 cayó hasta los 74.000 euros, la más baja de toda la serie histórica.

Por encima de la media nacional

Dicho informe también demuestra que Canarias ha salido de la cola de financiación sanitaria. Esta potenciación presupuestaria ha permitido que Canarias se sitúe por encima de la media nacional en financiación de estos servicios y se encuentra entre las tres comunidades autónomas que más parte de su riqueza invierte en sanidad: un 7,9% del PIB.

En concreto, Canarias destina 2.036 euros por habitante a la sanidad, una cifra ligeramente superior a los 1.958 euros de gasto por habitante de media nacional. En total, el Archipiélago gastó 4.574 millones de euros en sus servicios sanitarios. Una partida económica que se empleó, en mayor parte, en mantener la actividad hospitalaria (64,1%); los servicios de atención primaria (14,6%) y en la compra de fármacos (15,3%).

De manera más residual, el 2,2% –es decir, unos 9,9 millones de euros– se ha derivado a los traslados, a las prótesis y la adquisición de aparatos terapéuticos y tan solo un 0,8% del gasto (apenas 35 millones) se ha destinado a Salud Pública. El reparto de fondos es muy similar al de los años previos, aunque la porción de tarta que se lleva la atención hospitalaria es 2% más que en años previos, cuando suponía alrededor del 62% del gasto sanitario.

La concertación se mantiene estable

De la estadística también se puede sustraer que la partida dedicada a la concertación de servicios privados ha aumentado aunque, su peso en el presupuesto apenas ha variado desde la pandemia. El porcentaje de concertación con servicios privados, según esta estadística, ha oscilado desde la pandemia entre el 7% y el 7,3%, después de alcanzar máximos superiores al 10% en los años en los que se aplicaron los recortes presupuestarios más duros debido a la crisis económica –entre 2013 y 2015–.

En total, Canarias destinó ese año 332,6 millones de euros en las operaciones, tratamientos o rehabilitación que derivó a hospitales o centros privados. Pese a esta estabilización, entidades como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), han manifestado en diversas ocasiones que Canarias es una de las comunidades con mayor velocidad de privatización, de acuerdo a criterios como el porcentaje de población total mutualista, el gasto del bolsillo de cada ciudadano en servicios sanitarios o el gasto sanitario dedicado a concertación.

Casi la mitad de las consultas con especialistas se realizan en la privada

En su informe de 2024, la Fadsp valoraba a Canarias también como una de las comunidades más privatizadas pues, pese a que se destina una menor porción de la tarta sanitaria a estos conciertos, un 27,4% de las camas en Canarias son privadas, los canarios gastan una media de 366 euros al año en acudir a consultas privadas y 187 en seguros privados; y el 4,5% de la población mutualista ha elegido atención sanitaria privada. Además, el 47,4% de las consultas con los especialistas y el 27,2% de las del médico de cabecera se realizan por la privada.

Más gasto que la previsión de 2026

El montante que desembolsó finalmente la Consejería de Sanidad en estos servicios durante 2024 ascendió finalmente a 4.573 millones de euros, 209 millones más que el año anterior (un 4,8% más). Con respecto a la pandemia, el gasto en sanidad ha aumentado un 26%.

Este gasto no solo ha superado con la previsión para el año 2024 (superó en un 11% el presupuesto de ese año), sino que también supera los fondos destinados a Sanidad para este 2026. Según la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha previsto un total de 4.542 millones de euros para la sanidad canaria este año. Por lo pronto, esto significa que, a final de año, se podría quedar corta en 31 millones de euros.