El juego canario que conquista las aulas para celebrar el Día de Canarias

El próximo 30 de mayo se celebra el día de Canarias. Múltiples instituciones, colegios y colectivos aprovechan esta celebración para exaltar la canariedad. Un sentimiento que une a canarios y canarias con las raíces de su tierra. Una emoción que pretende exaltar todo lo bueno que ofrece el Archipiélago. Y también recordar y poner en valor la cultura y tradiciones canarias. La música folclórica, la gastronomía, los deportes autóctonos y el habla característica de Canarias llenan las calles y las aulas en una celebración que trasciende generaciones.

En los últimos años, además, numerosos docentes han impulsado proyectos educativos innovadores para acercar la canariedad al alumnado de una manera más dinámica y participativa. Entre esas iniciativas destaca la propuesta de Carolina, maestra de Gran Canaria y tutora de aula Enclave detrás de la cuenta educativa @en_mi_aula_pt, quien ha desarrollado una versión canaria del tradicional juego “Quién es quién”.

Una herramienta educativa para trabajar la identidad canaria

Su propuesta ha despertado interés entre profesores y familias porque combinar aprendizaje, inclusión y cultura popular. El material adapta el conocido juego de preguntas y respuestas a personajes, elementos y símbolos relacionados con Canarias. De esta manera, los niños y niñas trabajan la observación, el vocabulario y la expresión oral mientras identifican rasgos propios de la realidad cultural del Archipiélago.

La propia docente explica que el recurso está pensado para utilizarse durante la asamblea escolar y permite trabajar de dos formas diferentes. Por un lado, el alumnado debe describir a los personajes seleccionados utilizando pistas visuales y detalles relacionados con la imagen. Por otro, los estudiantes realizan preguntas cerradas para descubrir qué personaje ha escogido el compañero encargado de la dinámica. Además, las tarjetas, tanto las masculinas como las femeninas tienen nombres de origen guanche: Tenesoya, Adargoma, Famara. Realzando, de esta manera, también estos nominativos propios de las Islas, que se están diluyendo en su uso, en favor de otros de orígenes de fuera del Archipiélago.

Entre las cuestiones que pueden formular destacan ejemplos como: “¿Tu personaje tiene algún instrumento musical?”, “¿Tu personaje lleva zapatos?” o “¿Tu personaje tiene un cachorro de color negro?”. La actividad se complementa con una lámina de vocabulario diseñada para facilitar las descripciones y reforzar la comunicación oral de los más pequeños.

El valor de las tradiciones en la educación

La iniciativa llega en un momento en el que diferentes expertos insisten en la importancia de introducir contenidos vinculados al entorno cultural del alumnado dentro de las aulas. Diversos estudios educativos señalan que trabajar elementos cercanos a la realidad social y cultural de los estudiantes mejora la motivación, favorece la participación y fortalece el aprendizaje significativo.

En Canarias, la conexión con el territorio especial importancia debido a la riqueza patrimonial y etnográfica que posee en conjunto y de manera individual. Cada isla tiene sus peculiaridades que la diferencia de las demás, pero que juntas conforman el Archipiélago. De todos es conocido que el silbo gomero, ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la lucha canaria, los ranchos de ánimas o la música tradicional forman parte de una identidad compartida que numerosos docentes intentan preservar desde edades tempranas.

Además, el currículo educativo canario incorpora contenidos relacionados con el patrimonio histórico, natural y cultural del Archipiélago. El objetivo es fomentar el conocimiento de las raíces isleñas y promover el respeto hacia las tradiciones locales, para mantenerlas y alargarlas en el tiempo. El patrimonio canario posee una riqueza inmensa que, desde instituciones y colectivos, se lucha para no perder.

El Día de Canarias moviliza a colegios y colectivos

La celebración del Día de Canarias supone también uno de los momentos más importantes del curso escolar para muchos centros educativos. Las semanas previas al 30 de mayo, los colegios organizan talleres de gastronomía típica, exhibiciones de juegos tradicionales, actuaciones folclóricas y actividades relacionadas con la historia de las Islas. Y el día grande, los alumnos acuden al centro con los tradicionales trajes canarios.

Son numerosos municipios, que fomentan estas actividades: vestimenta tradicional, degustaciones de productos típicos como las papas arrugadas, el gofio o los quesos artesanales. Y sobre todo la amplia gama de productos dulces que tanto gustan: las chocolatinas Tirmas, el bienmesabe, las rapaduras, los suspiros y bizcochos de Moya o las quesadillas. También son habituales las muestras de bailes regionales y los talleres de instrumentos tradicionales como el timple, el tambor y las chácaras.

Este tipo de celebraciones intentas reforzar el vínculo emocional con el territorio y transmitir conocimientos que forman parte de la memoria colectiva canaria. La enseñanza de las costumbres populares se ha convertido en una herramienta fundamental para evitar la pérdida de tradiciones entre las nuevas generaciones.

Redes sociales y educación: nuevas formas de compartir recursos

El impacto de propuestas como la de @en_mi_aula_pt también refleja el papel creciente de las redes sociales dentro del ámbito educativo. Plataformas como Instagram se han convertido en espacios donde miles de docentes comparten materiales didácticos, metodologías y experiencias relacionadas con el aprendizaje.

En el caso de esta versión canaria del “Quién es quién”, numerosos profesionales de la educación han destacado la capacidad del recurso para fomentar la participación del alumnado mientras se trabaja la inclusión y el desarrollo del lenguaje oral.

La Provincia

Las aulas Enclave, como en la que trabaja Carolina, están dirigidas a alumnado con necesidades educativas especiales y buscan favorecer aprendizajes funcionales y adaptados. Por ello, el uso de dinámicas visuales, juegos cooperativos y materiales contextualizados resulta especialmente útil para estimular la comunicación y la interacción social.

El sentimiento de pertenencia a Canarias continúa siendo uno de los elementos más presentes durante esta celebración anual. La identidad canaria o canariedad, palabra que ahora quiere acuñarse, se construye a través de múltiples aspectos: el paisaje volcánico, las tradiciones rurales, el patrimonio musical, la gastronomía o incluso la forma particular de hablar de los isleños. Cada isla tiene su deje particular, y a pesar que desde fuera todos creen que es el mismo acento, no es tal. Cada una de ellas tiene su deje y cadencia singular, que el resto de islas sabe distinguir.

Mojo picón, salsa típica canaria / La Provincia

El auge de este tipo de iniciativas demuestra además cómo la educación puede convertirse en un vehículo clave para preservar las costumbres populares y fortalecer la identidad colectiva. En un contexto marcado por la globalización y el consumo constante de contenidos digitales, muchos docentes defienden la necesidad de mantener vivo el conocimiento de las raíces locales.