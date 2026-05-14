Multa de hasta 600 euros y pérdida de puntos para los conductores canarios que no respeten la bajada de velocidad obligatoria recogida en el BOE
La DGT hace un balance positivo tras cinco años aplicando este límite de velocidad
La Dirección General de Tráfico (DGT) celebra el quinto aniversario desde la implantación del límite de 30 km/h en las calles urbanas de único carril por sentida, una medida que convirtió a España en el primer país en aplicar esta restricción.
El objetivo principal era reducir la siniestralidad en las ciudades, especialmente los atropellos mortales además de disminuir el ruido y la contaminación.
Menos fallecidos en ciudad
Los datos publicados por la DGT reflejan una tendencia “positiva y esperanzadora”. En 2024 fallecieron casi un 5% menos de personas en las ciudades respecto a 2019. "Si tenemos en cuenta el dato por tipo de usuario, los ciclistas fallecidos en ciudad se redujeron casi un 19% y los peatones más de un 16%". Mientras que "por tramos de edad, el mayor descenso lo experimentaron los fallecidos de entre 35 y 44 años (-42%), mientras que los que más aumentaron fueron los de 15 a 24 años (+3%)", recoge.
También destaca que casi cuatro de cada diez ciudades españolas de más de 100.000 habitantes redujeron la siniestralidad en sus calles durante estos cinco años. Entre ellas figura Telde, que en 2024 no registró ninguna víctima mortal por accidente de tráfico urbano.
El motivo por el que se fijó el límite de 30 km/h
En mayo de 2021, España fue el primer país en implantar esta medida de forma generalizada. Una decisión "muy bien acogida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea o el ETSC, que veían a España como modelo inspirador para que otros países decidieran adoptar esta medida de reducir la velocidad para salvar vidas".
Además, "según la OMS, pueden convivir todos los medios de desplazamiento en las ciudades, reduciéndose tanto el riesgo sufrir un siniestro de tráfico como la gravedad de este. A 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%".
El límite real en vías urbanas
El artículo 50 del Reglamento General de Circulación, modificado por el Real Decreto 970/2020 establece que el límite de velocidad en vías urbanas es:
- 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera
- 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación
- 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación
Estas son las sanciones a las que se enfrentan los conductores por superar el límite de velocidad
Desde Tráfico recuerdan que incumplir los límites establecidos en las carreteras puede acarrear importantes sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carné. Los conductores se enfrentan a multas que oscilan entre 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del permiso de circulación.
En los casos más graves, superar determinadas velocidades puede considerarse un delito contra la seguridad vial.
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