Las palabras canarias que todavía viajan en coche con las familias de las Islas: del fotingo al talegazo

Hay palabras que en Canarias no necesitan traducción. Forman parte de la memoria colectiva, de las conversaciones familiares y de las excursiones de domingo rumbo al campo o la playa. Expresiones como “fotingo”, “chinijo”, “magua” o “al golpito” sobreviven generación tras generación y siguen muy presentes en el habla cotidiana del Archipiélago.

Ese universo lingüístico es precisamente el que ha querido recuperar el divulgador canario Bernardo Hernández en un vídeo que se ha difundido ampliamente en redes sociales y que reúne decenas de canarismos vinculados a los viajes familiares por carretera.

Con humor, referencias tradicionales y escenas reconocibles para miles de isleños, el relato construye una auténtica fotografía cultural de Canarias a través de su vocabulario popular.

Un viaje por la Canarias más reconocible

El texto arranca con una escena muy familiar para varias generaciones de canarios: una familia preparándose para ir “de gira” después de desayunar una buena ración de Gofio.

No se trata simplemente de una excursión. El relato conecta con toda una forma de entender los fines de semana y los encuentros familiares en las Islas. El coche cargado con “las yormas”, los “chinijos”, los abuelos y la comida forma parte de una imagen profundamente arraigada en la cultura popular canaria.

En ese contexto aparecen algunos de los canarismos más conocidos del Archipiélago:

“Fotingo”, para referirse a un coche viejo.

“Requintaos”, cuando demasiadas personas viajan apretadas.

“Magua”, utilizada para expresar tristeza o pena.

“Talegazo”, sinónimo de golpe fuerte.

“Al golpito”, expresión que invita a conducir despacio y con calma.

El éxito del vídeo reside precisamente en esa capacidad de activar recuerdos cotidianos compartidos por miles de personas.

El habla canaria como patrimonio cultural

El español hablado en Canarias posee características léxicas y fonéticas propias construidas durante siglos mediante influencias peninsulares, portuguesas y latinoamericanas.

Muchas de esas expresiones sobreviven principalmente gracias a la transmisión oral y familiar. Aunque algunas estuvieron durante años asociadas únicamente a contextos rurales o populares, hoy forman parte de una reivindicación cultural cada vez más visible.

Instituciones como la Academia Canaria de la Lengua trabajan en la investigación y conservación de este patrimonio lingüístico.

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El fenómeno también ha crecido en redes sociales, donde numerosos creadores de contenido recuperan vocabulario tradicional canario en clave humorística, divulgativa o identitaria.