Pantallas ¿Sí o no?

El debate sobre el uso de las redes sociales en la infancia y la adolescencia está más vivo que nunca. Familias, docentes, expertos y responsables públicos se preguntan, dudan y discuten sobre cómo proteger a los menores en un entorno digital que avanza a gran velocidad, entre riesgos evidentes y oportunidades incuestionables. Mientras, el Gobierno tramita una nueva ley para regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas digitales. Pero, la pregunta es: ¿Prohibir es la medida adecuada o debemos apostar por la educación, el acompañamiento y la corresponsabilidad?

Hoy más que nunca es necesaria la celebración de eventos como el II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital que se celebra en el Hotel Mencey de Santa de Tenerife, el próximo 13 de junio. Una vez más, la Fundación DISA se adelanta y crea un espacio de encuentro y reflexión donde expertos en educación, psicología, nuevas tecnologías, marketing y comunicación despejarán las dudas que plantea este debate.

Expertos en educación digital, salud mental e inteligencia artificial participarán en el II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital organizado por la Fundación DISA en Santa Cruz de Tenerife. / ALEJANDRO QUEVEDO

“En casa, en el aula, en nuestro día a día” promete el programa con ponencias inspiradoras, talleres prácticos y dinámicas participativas, que aportará conocimiento riguroso sobre el entorno digital en la infancia y la adolescencia, con un enfoque constructivo y realista a través de expertos como: la doctora Beatriz Martínez, psiquiatra experta en salud mental infanto-juvenil, que abordará problemáticas actuales como los TCA, el TDAH, el TEA y la prevención del suicidio en adolescentes; uno de los docentes más influyentes en innovación educativa en España Manu Velasco, que aportará una mirada humanista sobre la enseñanza y el papel del profesorado; el filósofo José Carlos Ruiz, que profundizará en la necesidad del pensamiento crítico en la sociedad actual; el psicólogo y sexólogo clínico, Alejandro Villena, que centrará su intervención en la salud sexual y los riesgos asociados a los entornos digitales y Tíscar Lara y María Lázaro ofrecerán una visión estratégica sobre cultura digital, inteligencia artificial y el uso responsable de la tecnología, incidiendo en su impacto educativo y social. Finalmente, Carlos Roca aportará una perspectiva inspiradora sobre comunicación, desarrollo personal y conexión con las audiencias, fruto de su experiencia en medios y plataformas digitales.

Porque el objetivo es claro: ofrecer herramientas útiles y aplicables desde el primer día a madres, padres y docentes, para que puedan promover una educación digital sana, equilibrada y consciente, tanto en el hogar como en el aula. Todo ello, de la mano de voces autorizadas que no solo analizan el presente, sino que están contribuyendo activamente a construir el futuro digital.

Porque, al fin y al cabo, ¿cuándo se ha visto ponerle puertas al campo?

El II Congreso Nacional de Responsabilidad Digital de la Fundación DISA se celebrará el sábado, 13 de junio de 2026, en el Hotel Iberostar Grand Mencey, en Santa Cruz de Tenerife.