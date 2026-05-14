Así se está preparando la visita del Papa León XIV en Gran Canaria: "Viene a Canarias a darnos ánimo”

A menos de un mes de la visita del papa León XIV a Gran Canaria, la Diócesis de Canarias continúa animando a los fieles a inscribirse para participar en la Eucaristía que se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria.

En una publicación de Instagram por la cuenta @diocesisdecanarias, la institución recuerda que el Santo Padre aterrizará en la isla para compartir “una jornada de fe y esperanza” con la diócesis.

La llamada a la participación se centra especialmente en la misa multitudinaria del Estadio de Gran Canaria, prevista para las 18:30 horas, para la que la Diócesis mantiene abiertas las inscripciones a través este enlace. La propia institución recuerda que las personas interesadas deben registrarse mediante el formulario habilitado para poder asistir a la celebración.

El obispo de Canarias y la visita del Papa León XIV

A esta campaña de difusión se suma un vídeo publicado en Instagram por @revistaecclesia y @diocesisdecanarias, en el que aparece José Mazuelos, obispo de Canarias, explicando cómo avanza la preparación de la visita papal.

En sus declaraciones, Mazuelos señala que la organización trabaja tanto en la parte logística como en la dimensión espiritual del encuentro.

El obispo asegura en el vídeo que ya hay más de 2.000 personas apuntadas y explica que se está trabajando en todo lo relacionado con la misa en el estadio: las inscripciones, la preparación del espacio, el montaje del altar y la organización general del acto. Además, subraya que la preparación no se limita al evento en sí, sino que también se está desarrollando en las parroquias.

"El papa viene a Canarias a darnos ánimo y a conocer la realidad de nuestra Iglesia”

Mazuelos destaca que se han mantenido encuentros con los párrocos y que se están impulsando grupos de sensibilización, formación, catequesis y profundización sobre el significado de la visita del Papa.

Según el obispo, se trata de preparar espiritualmente a la comunidad para el encuentro con el “Vicario de Cristo”, que, en sus palabras, viene a Canarias “a darnos ánimo” y a conocer “la realidad de nuestra Iglesia”.

La visita de León XIV a Canarias está prevista para el 11 de junio y forma parte de la agenda oficial presentada por la Diócesis. Ese día, el Papa llegará a la base aérea de Gran Canaria-Gando, participará en un encuentro con realidades de acogida a migrantes en el muelle de Arguineguín, visitará la Catedral de Santa Ana y presidirá la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria.