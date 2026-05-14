Casi tres décadas de deporte y educación en Canarias: el triatlón del IES Yaiza, galardonado con el premio de Educación Viera y Clavijo

Casi tres décadas son las que lleva el IES Yaiza, en Lanzarote, aunando deporte y educación en una misma iniciativa. Justo después de que se celebrara el primer Ironman en Lanzarote, hace 27 años, una profesora de educación física del centro tuvo la idea de hacer una pequeña prueba para el alumnado del centro. Esta pequeña semilla terminó germinando en el Triatlón de Yaiza, un proyecto educativo galardonado con el premio de Educación Viera y Clavijo que, en su vigesimoséptima edición, celebrada el 10 de abril, integró a 23 centros y 1.200 alumnos participantes de todo el Archipiélago. "Estamos súper contentos. Es el premio al trabajo de muchas personas durante muchos años", cuenta María Rosa Gallardo, directora del centro educativo, sobre el galardón obtenido.

El triatlón se ha consolidado a lo largo de los años como un medio para fomentar hábitos de vida saludables que ha terminado por tener una identidad propia dentro de la comunidad educativa de Canarias. Mediante valores propios del deporte, como la constancia, el esfuerzo o el trabajo en equipo, implica al alumnado en un proceso que favorece el desarrollo social de los estudiantes y el intercambio con los otros centros participantes.

María Rosa Gallardo, directora del IES Yaiza, galardonado con el premio Viera y Clavijo. / LP/DLP

La primera edición sólo contaba con una prueba de bicicleta y otra de carrera, pero al alumnado le encantó. Debido a su gran acogida, el siguiente curso otra profesora decidió convertirlo en un triatlón al añadir la natación, y comenzó a invitar a otros institutos. "Al principio, eran dos o tres centros de la isla, pero, con la continuidad, empezó a crecer y crecer hasta convertirse en la prueba que es hoy en día", recuerda la directora.

En la actualidad, el Triatlón de Yaiza tiene la peculiaridad de tener una cuarta prueba: una carrera de enlace entre la natación y la etapa en bicicleta. El alumnado, explica Gallardo, comienza el evento en el litoral de Puerto Calero. Tras la prueba de natación, que comprende unos 700 metros, hacen la carrera de enlace hasta las bicicletas, con las que suben hasta el IES Yaiza. Una vez llegan al centro, hacen la última carrera, un circuito que rodea el instituto y termina en su interior. Este año participaron, además de 21 centros de Lanzarote, el IES La Oliva de Fuerteventura y el IES Ichasagua, del sur de Tenerife.

Tenemos alumnos que empezaron como participantes aquí y luego han sido competidores a nivel nacional María Rosa Gallardo — Directora del IES Yaiza

"El triatlón tiene mucha aceptación y hay mucho alumnado y profesorado que repite. Año tras año, tenemos cada vez más solicitudes para participar", asegura Gallardo, a la par que añade que deben tener un poco de pausa para que el número de participantes continue siendo asumible por el centro. "La prueba es muy grande y nosotros solos no la podríamos sacar adelante. Son coorganizadores el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote, a través de sus servicios de deporte", dice la directora, que destaca también el apoyo de muchas empresas del entorno privado y a compañeros de otros centros que apoyan en labores de coordinación.

El IES Yaiza entiende el deporte como una vía para educar en valores, en salud y en convivencia. En palabras de la directora, posibilita unas dinámicas diferentes con las que trabajar en equipo a través de la solidaridad, "una herramienta estupenda que a los chicos les encanta, al hacerla al aire libre". Para Gallardo, el triatlón es la seña de identidad del centro que dirige, razón por la que se implican tanto: "Conecta al alumnado con todo lo que nos rodea, con el entorno y las instituciones públicas y privadas. Es importante que tengan esa conexión con situaciones reales con las que se podrán encontrar en el futuro".

La convivencia, la solidaridad, el respeto y el cuidado de la salud, de las relaciones con los demás y el entorno son varios de los valores que el Triatlón de Yaiza aporta a los jóvenes según la directora del centro.

El valor de participar

Durante la secundaria, son habituales los piques entre clases o centros en competiciones deportivas marcadas por la competitividad de la adolescencia. Sin embargo, en esta prueba destaca la directora que lo que más valoran es que los estudiantes disfruten de la participación y de la reunión con todos los centros asistentes. "Les gusta participar porque conocen a compañeros de otros institutos y les sirve de reencuentro". De igual manera, en palabras de Gallardo, hay multitud de premios en diversas categorías, tanto por edades como por modalidad, por lo que son muchos alumnos los que se llevan un galardón a casa.

A pesar de lo que se pueda pensar de una prueba escolar, la exigencia de la prueba es alta y las etapas son duras. "Me asombra que estos chicos y chicas sean capaces de hacer todo eso con la satisfacción con la que participan. Muchos repiten cada año". Este tipo de iniciativas pueden servir también para despertar la vocación deportiva de muchos jóvenes del Archipiélago: "Esto es una promoción del deporte, tenemos alumnos que empezaron como participantes aquí y luego han sido competidores a nivel nacional, ya no sólo en triatlones, sino en otras disciplinas deportivas", revela Gallardo.

Un centro con iniciativa

El triatlón no es el único proyecto que se lleva a cabo en un IES Yaiza que su directora define como "muy activo y participativo", características comunes "con el resto de centros" de su entorno. En el ámbito de la solidaridad, los alumnos realizan actividades en centros de mayores, y en el del desarrollo social y cultural, cuenta con una banda de música que se junta con alumnos de otros institutos. "En general, solemos hacer actividades relacionadas con la igualdad, la solidaridad y la convivencia", sentencia la directora. De la semilla plantada por una profesora de educación física, ha crecido un árbol cuyas raíces se integran en lo más profundo del sistema educativo de Lanzarote.