La Aemet determina para mañana sábado cielos poco nubosos en Canarias

Los cielos poco nubosos predominarán este sábado en Canarias, aunque la jornada estará marcada también por la presencia de nubes en distintas zonas del Archipiélago, especialmente en el norte de las Islas y durante las primeras horas del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esa nubosidad podría dejar alguna precipitación débil y ocasional.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En las capitales canarias, los termómetros alcanzarán los 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 22 en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a las mínimas, ambas capitales registrarán valores en torno a los 17 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque no se descarta que pueda presentar intervalos de fuerte en determinadas zonas y momentos del día, con alguna racha localmente intensa.

En el mar, la Aemet prevé viento del nordeste en aguas canarias, con fuerza 4 o 5 y posibles repuntes de fuerza 6. El estado de la mar será de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte y olas de entre 1 y 2 metros.

Predicción del tiempo para el sábado:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas cuando se espera baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el interior.

Arrecife 16/ 22 (°C)

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas y en la mitad norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en Jandía.

Puerto del Rosario 17/ 22 (ºC)

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable a primeras y últimas horas. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.

Las Palmas de Gran Canaria 17/ 22 (ºC)

TENERIFE

Nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante la tarde en el sur y oeste. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.

Santa Cruz de Tenerife 17/ 23 (°C)

LA GOMERA

Nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y noroeste, algo más intenso durante la madrugada.

San Sebastián de La Gomera 18 / 23 (ºC)

LA PALMA

Nuboso en el norte y este y sin descartar lluvia débil. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso que aumentará a intervalos durante la tarde en el oeste. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste, algo más intenso de madrugada.

Santa Cruz de La Palma 16/ 21 (ºC)

EL HIERRO

Intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, más probable en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo oeste, así como en El Pinar durante la madrugada.

Valverde 12/ 17 (ºC)