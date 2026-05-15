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Binter Canarias con la transformación digital del sector hotelero en las Islas

La jornada Insight Hospitality Tech, organizada por Atlantis Technology, pone el foco en la inteligencia artificial y los retos estructurales para su aplicación en el sector hotelero canario

Jornadas Insight Hospitality Tech 2026.

Jornadas Insight Hospitality Tech 2026. / LP/DLP

Briseida Viera

Briseida Viera

La jornada Insight Hospitality Tech, organizada por Atlantis Technology, empresa del sistema Binter, reunió a profesionales del sector hotelero, clientes y expertos tecnológicos para reflexionar sobre los retos de la transformación digital en la industria turística.

El encuentro se centró en compartir experiencias reales, contrastar tendencias y construir una visión conjunta del futuro del sector, más allá de soluciones tecnológicas concretas.

Canarias como referente en madurez tecnológica hotelera

Durante la jornada, los participantes coincidieron en que la verdadera relevancia de estos foros no radica en la tecnología, sino en la conversación honesta sobre lo que funciona y lo que no. Se destacó que estos espacios permiten aterrizar la transformación digital desde la experiencia, identificando tendencias con recorrido real y abordando desafíos estructurales del sector.

Uno de los mensajes clave fue el potencial de Canarias para posicionarse como referente en madurez tecnológica hotelera si los actores del sector evolucionan de manera coordinada.

Mejorar la productividad, desarrollar capacidades tecnológicas integradas y fomentar la colaboración entre operadores e integradores se consideraron factores determinantes para competir globalmente. Atlantis Technology se valoró como facilitador de proyectos transversales y conector de conocimiento, más allá de la implementación de soluciones.

La capacidad del impacto real de la IA

La inteligencia artificial (IA) centró gran parte del debate, destacando que el reto ya no es su adopción, sino la capacidad de generar impacto real. Aunque existe consenso sobre el valor del dato como activo estratégico y el potencial de la IA para mejorar productividad y experiencia del cliente, la mayoría de las organizaciones aún carece de una base de datos preparada para ello.

Las principales barreras identificadas son estructurales: dispersión de datos en múltiples sistemas, ausencia de gobierno del dato sólido, integraciones incompletas y una infraestructura que no acompaña. Frente a esta realidad, los hoteles que comienzan a generar ventaja competitiva adoptan un enfoque pragmático, integrando sistemas, priorizando casos de uso operativos y midiendo impactos en eficiencia.

“Cuando el conocimiento se comparte, el sector avanza más rápido, y en un territorio como Canarias esto tiene un impacto directo en su competitividad”

La jornada concluyó con un consenso: la transformación digital del sector hotelero depende de la capacidad colectiva para compartir conocimiento, experiencias y aprendizajes. Atlantis Technology subrayó la importancia de continuar impulsando estos encuentros como palancas de avance reales.

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“Cuando el conocimiento se comparte, el sector avanza más rápido, y en un territorio como Canarias esto tiene un impacto directo en su competitividad”, señaló Héctor Reboso, CEO de Atlantis, durante el cierre del evento. El encuentro reafirmó la relevancia de la colaboración sectorial y el intercambio de experiencias como motores esenciales para la innovación y competitividad del turismo en Canarias.

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