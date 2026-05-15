Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Súgar, nuevo rooftop41.000 canarios con pensiones no contributivasPrimer premio Lotería NacionalTienda Sara Carbonero en Gran CanariaSala La Riviera Música CanariasPlanes Fin de Semana en Gran Canaria
instagramlinkedin

Canarias busca figurantes para un "rodaje internacional": así debes hacer para participar

La Oficina del Distrito Centro-Ifara anuncia el rodaje de una producción internacional en Santa Cruz de Tenerife, para la que se buscan figurantes

Rodaje en la playa de Las Teresitas.

Rodaje en la playa de Las Teresitas. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un "rodaje internacional" en la ciudad. Así lo anuncia la Oficina del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento capitalino, que anima a lo chicharreros a participar en esta grabación.

"¿Te imaginas aparecer en una producción internacional rodada aquí en tu ciudad? ¡La oportunidad es real¡". Este el mensaje que publica el Distrito Centro-Ifara en sus redes sociales. En un cartel se indica que se buscan figurantes para participar en un rodaje que tendrá al municipio de Santa Cruz de Tenerife como escenario. "Una ocasión única para que nuestra gente y nuestras calles sean las protagonistas".

Aquellos que estén interesados tienen que enviar fotos, su nombre completo, altura y tallas, ciudad de residencia y DNI al correo pserrano@temps.es, según informa la Oficina del Distrito Centro-Ifara.

Noticias relacionadas y más

Sobre la película que se rodará en la capital chicharrera, características de los figurantes, fechas y localizaciones de la grabación, ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni los responsables del casting facilitan más información.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  3. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  4. La Aemet alerta de un cambio de tiempo en Canarias para hoy jueves
  5. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  6. La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: 'Está prestigiando el español de Canarias
  7. Alerta del Departamento de Seguridad Nacional: la flota fantasma rusa amenaza la conectividad de Canarias con posibles ataques a cables submarinos
  8. Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Canarias busca figurantes para un "rodaje internacional": así debes hacer para participar

Canarias busca figurantes para un "rodaje internacional": así debes hacer para participar

Japón ve a Canarias como plataforma estratégica para su proyección internacional

Japón ve a Canarias como plataforma estratégica para su proyección internacional

Francia presiona para trasladar las dos últimas orcas de Marineland al Loro Parque de Tenerife

Francia presiona para trasladar las dos últimas orcas de Marineland al Loro Parque de Tenerife

LA PROVINCIA ofrece descuentos de hasta el 50% en sus suscripciones digitales este mes de mayo

LA PROVINCIA ofrece descuentos de hasta el 50% en sus suscripciones digitales este mes de mayo

Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno central: "España ha pasado de luchar por retener su talento a atraer el de fuera"

Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Gobierno central: "España ha pasado de luchar por retener su talento a atraer el de fuera"

Pantallas ¿Sí o no?

Pantallas ¿Sí o no?

Canarias blinda la visita del Papa León XIV: el Ministerio del Interior activa un dispositivo de máxima seguridad

Canarias blinda la visita del Papa León XIV: el Ministerio del Interior activa un dispositivo de máxima seguridad

Canarias prepara un 'operativo anticopiones' para la PAU: Educación instala inhibidores para evitar que los alumnos hagan trampas con IA

Canarias prepara un 'operativo anticopiones' para la PAU: Educación instala inhibidores para evitar que los alumnos hagan trampas con IA
Tracking Pixel Contents