Canarias desaprovecha su esplendor económico para cerrar grietas sociales

Canarias mejora, pero la fractura social persiste. El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias advirtió esta mañana de que la evolución positiva de la economía del Archipiélago durante 2025 no ha sido suficiente para reducir de forma significativa la vulnerabilidad social de las Islas respecto al conjunto del país. El organismo considera «imprescindible» reforzar las políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza, combinando ayudas económicas con programas de empleo y formación que permitan acercar a Canarias, al menos, a la media estatal. Así lo refleja el organismo en las 16 recomendaciones de su Informe Anual 2025 que el presidente del CES, José Carlos Francisco Díaz, presentó esta mañana junto al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El responsable del Consejo y el jefe del Ejecutivo autonómico coincidieron en destacar que 2025 fue –en términos generales– «un buen año» para la región gracias a la mejora de muchos indicadores económicos, pero insistieron en que todavía existen grietas en algunos ámbitos sociales que no acaban de cerrarse a pesar del esplendor pospandemia que ha experimentado la comunidad. Las mejoras, no son suficientes.

Por encima de la media

El informe recoge los avances que se han dado en algunos indicadores socioeconómicos, pero destaca que estos siguen muy por detrás del crecimiento que experimentan otros índices como el PIB canario o las cifras de empleo. Un ejemplo es el de la tasa de riesgo de pobreza que descendió en las Islas hasta el 22,9% en 2025, frente al 24,6% del año anterior, consolidando una mejora iniciada tras los años más duros de la crisis inflacionaria. Sin embargo, el dato sigue situándose por encima de la media nacional, fijada en el 19,5%.

La comunidad autónoma mantiene, recuerda el CES, porcentajes de población en riesgo de pobreza «casi cinco puntos superiores a la media nacional», aunque la diferencia más pronunciada aparece en los indicadores de carencia material y social severa. Según el informe, el 22,2% de los hogares canarios se encontraba en esta situación en 2025, frente al 16,7% del conjunto de España, una distancia de 5,5 puntos.

El documento insiste en que, pese a la mejora de la renta y del consumo, las condiciones de vida de una parte importante de la población siguen siendo frágiles. Ya que más de la mitad de los hogares canarios, un 52,6%, continúa teniendo dificultades para llegar a fin de mes, un porcentaje todavía superior al estatal.

En materia de dependencia, el organismo reconoce una ligera mejora, aunque la considera «insuficiente». El Archipiélago presenta una de las tasas más bajas de beneficiarios de España, con un 2,94%, y mantiene uno de los tiempos medios de espera más elevados, con 301 días. Por ello, entre sus recomendaciones, el CES plantea establecer protocolos descentralizados junto a las administraciones locales para agilizar expedientes, aumentar el presupuesto autonómico destinado a dependencia, reforzar plantillas y simplificar procesos.

El encarecimiento del coste de vida y especialmente de la vivienda tampoco ayuda a acabar con las grietas sociales. El CES señala que el precio de la vivienda libre alcanzó en 2025 los 2.146,1 euros por metro cuadrado, con un incremento anual del 13,48%, el mayor de los últimos años. El organismo advierte, además, de la «práctica inexistencia» de nuevas calificaciones de vivienda protegida y calcula que una familia canaria necesita ya una media de 6,38 años de salario íntegro para adquirir una vivienda tipo de 100 metros cuadrados.

Índice de precios por islas

Ante esta situación, el Consejo propone la puesta en marcha de un Plan Integral de Vivienda que incremente la oferta de vivienda protegida, limite el impacto de la vivienda vacacional en las zonas tensionadas y mejore el acceso mediante ayudas a la compra y al alquiler. También recomienda incentivar la rehabilitación de viviendas vacías mediante beneficios fiscales y crear un índice de precios del alquiler por islas y municipios.

El informe relaciona las dificultades sociales con la situación del mercado laboral. Aunque Canarias cerró 2025 con una tasa de paro del 13,52% y alcanzó cifras récord de ocupación, el CES advierte de que persisten bolsas de vulnerabilidad laboral y salarios bajos. El organismo también alerta del peso del desempleo de larga duración, que concentra al 30,28% de las personas paradas, y de las mayores dificultades de inserción laboral entre mujeres y mayores de 45 años. A ello añade una menor cobertura del sistema de protección por desempleo. Canarias registra una cobertura del 45,74%, frente al 59,84% nacional, situándose entre las comunidades autónomas con peores datos.

Más allá del ámbito social, el CES incorpora un amplio paquete de recomendaciones económicas y estructurales. Entre ellas, reclama impulsar políticas de natalidad y conciliación, reforzar la integración laboral de la población extranjera y mantener una evaluación permanente de la Estrategia del Reto Demográfico. El organismo también pide defender una financiación específica para las regiones ultraperiféricas en el futuro marco presupuestario europeo y reclama que los recursos del REF no computen como financiación ordinaria de las comunidades autónomas.

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En el terreno económico, apuesta por diversificar el modelo productivo reforzando sectores como la industria manufacturera, el sector audiovisual y las energías renovables. El informe también insiste en la necesidad de crear una ventanilla única empresarial y agilizar permisos para atraer inversiones y favorecer el emprendimiento.