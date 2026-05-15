Canarias sufre alta presión inmobiliaria con Santa Cruz de Tenerife liderando el encarecimiento del alquiler

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las cuatro españolas donde más se ha incrementado el precio medio del alquiler de la vivienda habitual durante la última década. Según la estadística experimental del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler publicada el pasado 13 de mayo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste del arrendamiento acumuló en este territorio un aumento del 26,5% entre 2015 y 2024.

El incremento registrado en la provincia occidental canaria solo fue superado por Valencia, donde los precios crecieron un 32,7%; Baleares, con un alza del 28,8%; y Toledo, que alcanzó el 26,6%. En el conjunto nacional, la subida media del alquiler se situó en el 22,9% durante el mismo periodo analizado.

Los datos del INE reflejan además una diferencia significativa entre las dos provincias canarias. Mientras Santa Cruz de Tenerife acumuló un encarecimiento del 26,5%, en Las Palmas el aumento fue del 21,8%, casi cinco puntos porcentuales menos que en la provincia vecina.

Canarias, entre las regiones con mayor presión inmobiliaria

El comportamiento del mercado del alquiler en Canarias lleva años mostrando señales de tensión. El Archipiélago aparece de manera recurrente entre las comunidades autónomas con mayores incrementos del precio de la vivienda en arrendamiento, impulsado por varios factores: la presión turística, la escasez de oferta residencial, el auge del alquiler vacacional y el crecimiento de la demanda en zonas urbanas y turísticas.

Índices provinciales del año 2024 sobre el alquiler. / INE

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la evolución ha sido especialmente intensa. El informe del INE revela que la capital tinerfeña también figura entre las ciudades españolas con mayores aumentos acumulados del alquiler desde 2015, con una subida del 26,3%.

La situación preocupa tanto a administraciones públicas como a expertos del sector inmobiliario y económico. Distintos estudios nacionales y europeos alertan de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España. De hecho, el mercado del alquiler acumula ya una década de incrementos prácticamente ininterrumpidos.

Una subida mayor que los salarios

Mientras el coste de la vivienda en alquiler continúa escalando, los salarios no avanzan al mismo ritmo. Los datos difundidos por el INE y recogidos en diversos análisis económicos muestran que el Índice de Precios de Consumo (IPC) creció un 26,5% entre 2014 y 2025, mientras que el salario medio aumentó un 22,71% en ese mismo periodo.

Porcentaje de viviendas vacías con Comunidad Autónoma / La Provincia

Esta diferencia entre ingresos y precios está generando un creciente esfuerzo económico para miles de familias. En Canarias, distintos informes privados apuntan incluso a que una parte importante de los hogares destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, muy por encima del umbral recomendado por organismos europeos y expertos en vivienda.

La presión sobre los inquilinos también se refleja en el mercado de nuevos contratos. Según el IPVA, los nuevos alquileres formalizados en 2024 aumentaron sus precios un 8,8%, mientras que las renovaciones de contratos existentes subieron un 2,8%.

El impacto del alquiler vacacional y la falta de oferta

Uno de los factores que más influye en el aumento del alquiler en Canarias es la reducción de la oferta residencial disponible para larga duración. Municipios turísticos de Tenerife y Gran Canaria han experimentado una fuerte transformación del mercado inmobiliario en los últimos años debido al auge del alquiler vacacional.

Expertos urbanísticos y organizaciones sociales advierten de que muchas viviendas han salido del mercado tradicional para destinarse al turismo, reduciendo la disponibilidad para residentes. A esto se suma la limitada construcción de vivienda pública y protegida durante la última década.

Según datos del portal inmobiliario Idealista, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registró incrementos cercanos al 5% solo en el primer trimestre de 2024, alcanzando máximos históricos en el precio de las rentas.

Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias más tensionadas

Los datos oficiales sitúan a la provincia tinerfeña por detrás de Valencia, con un aumento acumulado del 32,7%, y de Baleares, con el 28,8%, pero por delante de numerosas zonas tradicionalmente tensionadas del mercado inmobiliario español.

La evolución del alquiler en Santa Cruz de Tenerife confirma además una tendencia que ya venían detectando diferentes estudios privados y plataformas inmobiliarias: el fuerte crecimiento de la demanda residencial en el Archipiélago, especialmente en municipios turísticos y áreas metropolitanas.

En paralelo, organismos europeos han advertido en los últimos años sobre el deterioro del acceso a la vivienda en distintas regiones del sur de Europa, entre ellas España. El aumento de precios, unido al estancamiento salarial y a la escasez de vivienda asequible, está dificultando la emancipación juvenil y elevando el riesgo de exclusión residencial.

El reto de contener los precios

El debate sobre cómo frenar la escalada del alquiler continúa abierto tanto en España como en Europa. La entrada en vigor de la nueva Ley Estatal de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas en algunas ciudades han generado división entre administraciones, propietarios e inquilinos.

Mientras algunos expertos defienden la necesidad de limitar precios y aumentar el parque público de vivienda, otros consideran que la solución pasa por incentivar la construcción y aumentar la oferta disponible.

En Canarias, el problema adquiere una dimensión especialmente sensible debido a la elevada dependencia del turismo y a la limitada disponibilidad de suelo. La combinación de demanda creciente, presión vacacional y falta de vivienda protegida ha convertido al Archipiélago en uno de los mercados inmobiliarios más tensionados del país.