El Ejército del Aire impulsa en Canarias un concierto benéfico por Pequeño Valiente
La Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias ofrecerá un recital benéfico a favor de niños con cáncer y sus familias
La música volverá a convertirse en un gesto de apoyo, acompañamiento y solidaridad en Las Palmas de Gran Canaria. El próximo 21 de mayo, el Auditorio Alfredo Kraus acogerá un concierto benéfico impulsado por el Ejército del Aire y del Espacio a favor de la Fundación Pequeño Valiente, entidad que trabaja junto a menores con cáncer y sus familias en Canarias.
La iniciativa estará protagonizada por la Unidad de Música del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), que ya celebró un ensayo especial previo junto a representantes y familias vinculadas a la fundación.
Al encuentro asistieron el presidente de Pequeño Valiente, José Juan Jerez Castro, familiares de la asociación y personal del Mando Aéreo de Canarias en una jornada marcada por la cercanía y el reconocimiento a la labor social que desarrolla la entidad en el Archipiélago.
Un recorrido musical por las emociones
El concierto solidario ofrecerá un repertorio concebido como un viaje por distintas etapas de la experiencia humana, desde la alegría y la superación hasta la reflexión y el desafío.
La actuación será abierta al público y tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Apoyo a niños con cáncer y sus familias
Los fondos recaudados se destinarán a colaborar con los proyectos y actividades que desarrolla la Fundación Pequeño Valiente, centrada en el acompañamiento y asistencia a menores con cáncer y a sus familias.
Además de la venta de entradas, la organización ha habilitado también una Fila 0 solidaria para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir al concierto.
Compromiso social en Canarias
Con esta iniciativa, el Ejército del Aire y del Espacio refuerza su implicación en acciones solidarias y su apoyo a entidades sociales del Archipiélago.
El concierto busca además dar visibilidad al trabajo diario que realiza Pequeño Valiente con familias que atraviesan situaciones especialmente complejas.
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