El Ejército del Aire impulsa en Canarias un concierto benéfico por Pequeño Valiente

La música volverá a convertirse en un gesto de apoyo, acompañamiento y solidaridad en Las Palmas de Gran Canaria. El próximo 21 de mayo, el Auditorio Alfredo Kraus acogerá un concierto benéfico impulsado por el Ejército del Aire y del Espacio a favor de la Fundación Pequeño Valiente, entidad que trabaja junto a menores con cáncer y sus familias en Canarias.

La iniciativa estará protagonizada por la Unidad de Música del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias (MACAN), que ya celebró un ensayo especial previo junto a representantes y familias vinculadas a la fundación.

Al encuentro asistieron el presidente de Pequeño Valiente, José Juan Jerez Castro, familiares de la asociación y personal del Mando Aéreo de Canarias en una jornada marcada por la cercanía y el reconocimiento a la labor social que desarrolla la entidad en el Archipiélago.

El Alfredo Kraus acogerá una gran cita solidaria por Pequeño Valiente / LP/DLP

Un recorrido musical por las emociones

El concierto solidario ofrecerá un repertorio concebido como un viaje por distintas etapas de la experiencia humana, desde la alegría y la superación hasta la reflexión y el desafío.

La actuación será abierta al público y tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

El Alfredo Kraus se llenará de música por una causa solidaria en Canarias / LP/DLP

Apoyo a niños con cáncer y sus familias

Los fondos recaudados se destinarán a colaborar con los proyectos y actividades que desarrolla la Fundación Pequeño Valiente, centrada en el acompañamiento y asistencia a menores con cáncer y a sus familias.

Además de la venta de entradas, la organización ha habilitado también una Fila 0 solidaria para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir al concierto.

Cartel del concierto / LP/DLP

Compromiso social en Canarias

Con esta iniciativa, el Ejército del Aire y del Espacio refuerza su implicación en acciones solidarias y su apoyo a entidades sociales del Archipiélago.

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El concierto busca además dar visibilidad al trabajo diario que realiza Pequeño Valiente con familias que atraviesan situaciones especialmente complejas.