Francia presiona para trasladar las dos últimas orcas de Marineland al Loro Parque de Tenerife

El futuro de las dos últimas orcas que permanecen en el parque acuático Marineland de Antibes, en la Costa Azul francesa, se debate en una carrera contrarreloj que tiene como destino las islas Canarias. El Gobierno de Francia ha dado un giro radical a su postura y urge a que los cetáceos sean transferidos de forma inmediata al Loro Parque de Tenerife, tras calificar la situación actual en las instalaciones francesas como una "urgencia absoluta" que amenaza la vida de los animales.

El ministro delegado francés de la Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, ha confirmado en una entrevista al diario Nice Matin que la burocracia ya no es un obstáculo: "Todas las autorizaciones están disponibles. Corresponde a Marineland y a los parques españoles ponerse de acuerdo para proceder a una transferencia que es posible en las próximas semanas". La urgencia viene motivada por el grave deterioro del parque, cerrado definitivamente desde el pasado mes de enero.

El delfinario Marineland es el más grande de Francia / Agencias

Del santuario en Canadá al rescate en Tenerife

Hace apenas cinco meses, el propio Ejecutivo francés defendía el traslado de las orcas a un santuario marino en semilibertad en Canadá. Sin embargo, Lefèvre reconoce que la situación ha cambiado de forma drástica y se niega a "condenarlas a una muerte segura". El motivo principal es el preocupante estado de las piscinas de Antibes tras el cierre del complejo.

Advertencia del Gobierno francés: "Si no se hace nada, teniendo en cuenta el estado de las piscinas, están condenadas", advierte el ministro delegado, quien apunta al riesgo real de que los depósitos donde nadan los cetáceos puedan sufrir un hundimiento estructural.

El cierre de Marineland tras más de medio siglo de actividad es consecuencia directa de la entrada en vigor de la ley que prohíbe los espectáculos con cetáceos en Francia. El recinto es propiedad del grupo español Parques Reunidos, que planea reconvertir los terrenos para otros usos comerciales y apoya la recolocación de los animales en el centro especializado de Tenerife, gestionado por otro operador.

Oposición ecologista frente a la vía rápida canaria

El plan de traslado a Canarias no cuenta con el visto bueno de todo el mundo. La influyente organización ecologista Sea Shepherd ya ha manifestado su firme rechazo al viaje a Tenerife, insistiendo en que la única alternativa ética es buscar un destino en santuarios marinos protegidos en el océano.

Pese a la presión ambiental, el ministro Lefèvre ha descartado la vía de los santuarios debido a los plazos: la burocracia y la preparación de esos espacios requerirían un tiempo del que las orcas no disponen si las estructuras de Marineland colapsan.

Destino: Loro Parque, Tenerife (instalaciones preparadas para el manejo de grandes cetáceos).

Loro Parque, Tenerife (instalaciones preparadas para el manejo de grandes cetáceos). Plazo previsto: próximas semanas, a la espera del acuerdo definitivo entre operadores.

próximas semanas, a la espera del acuerdo definitivo entre operadores. Contexto: prohibición por ley de los espectáculos con orcas y delfines en suelo francés.

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Para desencallar los últimos flecos del traslado, el ministro delegado mantiene un encuentro clave con la dirección de Marineland para forzar una solución habitacional inmediata antes de que los problemas estructurales de las piscinas pongan en riesgo irreversible la integridad de los animales.