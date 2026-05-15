Humberto Carreras, oftalmólogo canario reconocido entre los mejores de España: "En los próximos 20 años se va a multiplicar el número de personas miopes"

El doctor Humberto Carreras, presidente de la Sociedad Canaria de Oftalmología (SCO), vocal de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) en las Islas y director asistencial de Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico, ha sido reconocido por el Observatorio de la Sanidad de El Español como uno de los 20 mejores oftalmólogos del país y uno de los 300 médicos más destacados de España. “Esta distinción me ha pillado por sorpresa, pero para mí es todo un honor porque reconoce mi trayectoria, y además mi nombre figura junto al de otros compañeros ilustres”, manifiesta el experto, que además es el único facultativo canario que ha sido incluido en este listado dentro de su especialidad.

Carreras, que suma más de tres décadas de ejercicio profesional, se licenció en Medicina en la Universidad de Granada y está especializado en la cirugía de cataratas y presbicia. A lo largo de su trayectoria, siempre ha insistido en la importancia de cuidar de la salud visual. Ahora mismo, uno de los asuntos que más le preocupan son las consecuencias que está teniendo el uso excesivo de pantallas, algo que ya se aprecia en las consultas de oftalmología. De hecho, ya se habla de una pandemia de miopía.

“En los próximos 20 años, se va a multiplicar el número de personas miopes y es probable que la mitad de la población mundial sufra este problema de visión”, asegura. Este fenómeno se asocia en gran parte al uso de dispositivos desde edades tempranas, lo que ha derivado en un aumento de los casos entre la población joven. Ahora bien, lo más preocupante es que la miopía guarda un vínculo estrecho con el desarrollo de enfermedades como el glaucoma o el desprendimiento de retina.

Ojo seco

Para más inri, el abuso de la visión próxima a las pantallas incrementará los cuadros de ojo seco. “La clasificación internacional de enfermedades ya incluye el síndrome de fatiga visual por pantallas”, apunta el facultativo, que además insiste en la importancia de cambiar los hábitos para prevenir estas complicaciones.

Su inquietud por la salud ocular convive, al mismo tiempo, con un momento de profundos cambios tecnológicos dentro de la especialidad, que se aplican en la cirugía de cataratas y otros procedimientos. El experto recuerda que cuando comenzó su formación, estas operaciones obligaban a ingresar al paciente durante varios días y requerían abrir el ojo para extraer la catarata. En la actualidad, el abordaje ha cambiado de forma radical. “Hoy en día, realizamos una operación ambulatoria, a través de una microcirugía y con resultados muchísimo mejores. Además, tenemos la posibilidad de recurrir al láser”, detalla.

La evolución se extrapola a las lentes intraoculares, que permiten corregir distintos defectos visuales y adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. En este sentido, defiende el avance de la medicina personalizada en oftalmología, pues cada cirugía requiere realizar un estudio preoperatorio completo que ayuda a decidir no solo el momento idóneo para intervenir, también el tipo de lente más adecuado en función de la profesión, los hábitos o incluso las aficiones de cada persona. “Tenemos lentes monofocales, multifocales y distintos modelos con prestaciones muy variadas. Siempre intentamos buscar una solución adaptada a las necesidades de cada paciente”, remarca el doctor Carreras.

Inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial también ha supuesto una revolución dentro de la especialidad. Tanto es así, que ya se utiliza de manera habitual para calcular lentes intraoculares o realizar cribados de retinopatía diabética. “La oftalmología siempre ha sido una especialidad que incorpora muy rápido los avances tecnológicos”, afirma.

Pero, ¿cuáles son los principales retos de la salud visual en el Archipiélago? Según informa el presidente de la SCO, uno de ellos es, precisamente, la retinopatía diabética. “En Canarias, la diabetes tiene una alta incidencia, y no hay que olvidar que el ojo es uno de los órganos que más sufre las consecuencias de esta enfermedad. Hasta hace unos años, muchos pacientes llegaban a las consultas con lesiones muy avanzadas, pero los programas de cribado han permitido reducir los casos”, comenta.

Por otro lado, el especialista señala que la alta exposición solar en las Islas favorece el desarrollo de enfermedades como el pterigión -el crecimiento anormal de la conjuntiva sobre la córnea- o las cataratas. Ante esto, insiste en la necesidad de utilizar gafas de sol homologadas y protegerse de forma adecuada de la radiación ultravioleta.

Asimismo, el doctor recuerda que los episodios de calima que a menudo acontecen en las Islas causan una elevada incidencia de alergias oculares y problemas de sequedad. “Creo que se ha hecho una gran labor de concienciación para que las personas se hidraten correctamente los ojos y eviten frotarlos para prevenir patologías como el queratocono”, agrega.

El oftalmólogo se muestra convencido de que a lo largo de los próximos años llegarán avances decisivos para manejar otras dolencias como el glaucoma o la degeneración macular. Sin embargo, garantiza que el futuro de la medicina no puede construirse solo alrededor de máquinas revolucionarias, algoritmos o procedimientos cada vez más precisos. De ahí que defienda que la relación entre el médico y el paciente es una parte esencial del tratamiento. “Muchas veces, también curamos escuchando a las personas, teniendo empatía y dándoles un abrazo cuando lo necesita”, concluye.