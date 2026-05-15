De los laboratorios a la barra: la ciencia canaria celebra Pint of Science con 24 charlas en Tenerife y Gran Canaria

La ciencia canaria vuelve a conquistar los bares esta próxima semana. La undécima edición de Pint of Science, el mayor evento de divulgación científica gratuita del mundo, aterriza el lunes 18 de mayo en tres bares de Tenerife y Gran Canaria que ofrecerán un total de 24 charlas de parte de miembros de la comunidad científica de las Islas.

Estas ponencias, que se realizarán en un ambiente distendido y con un tono socarrón, se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo en el Pub Sócrates en La Laguna, el bar San Remo, en Las Palmas de Gran Canaria y, como novedad, en el Café Soul Food, del municipio de Santa Brígida. Y es que este año, con más de un millar de eventos repartidos en decenas de localidades españolas, el festival apuesta este año por reforzar su presencia en entornos menos poblados. Y no solo en Canarias, también en el resto de España.

Las charlas se realizaran en bares de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida

De esta manera, este año se estrenan 29 bares nuevos de distintas áreas rurales para acoger charlas divulgativas, monólogos y experimentos en un lenguaje sencillo y en un ambiente cercano y participativo. No en vano, uno de los objetivos de la organización es establecer el diálogo directo entre los investigadores y la sociedad.

Todo el mundo puede preguntar

"Muchas veces la ciencia parece lejana o difícil de entender, pero iniciativas como Pint of Science permiten acercarla al público de una forma cercana, amena y accesible, creando espacios donde cualquier puede disfrutar, preguntar y descubrir cómo la investigación forma parte de nuestra vida cotidiana", explica Itahisa Marcelino, coordinadora de la sede de Tenerife y profesora de la Universidad de La Laguna. Por esta razón, tras cada sesión, el público podrá interactuar directamente con los científicos y científicas, favoreciendo un diálogo abierto y accesible que permita satisfacer todas sus preguntas.

Para Marcelino, esta iniciativa, además, "permite darnos cuenta de que en nuestro entorno cercano, en nuestras universidades, centros de investigación y hospitales, se hace ciencia de alto nivel, tan relevante e innovadora como la que se realiza en cualquier lugar del mundo, y que tiene un impacto directo en la sociedad en la que vivimos".

Las charlas comenzarán a las 19:30 horas en Tenerife y a las 18:00 en los bares de Gran Canaria. Esta diferencia horaria permitirá a la isla redonda acoger más ponencias de las que se puedan llevar a cabo en Tenerife.

Charlas en el Pub Sócrates - La Laguna

En Tenerife, Pint of Science se celebrará en el Pub Sócrates, con un total de 6 charlas científicas que cubrirá las temáticas Desde los átomos a las Galaxias, Nuestro cuerpo y Planeta Tierra.

18 de mayo : Será la ciencia astronómica la que dará el pistoletazo de salida al evento en Tenerife. Susana Clavijo (ULL) y Andrés Bañares (IAC), serán encargados de explicar cómo hacer una transición energética justa y explicar qué es la materia oscura y cómo configura el universo.

: Será la ciencia astronómica la que dará el pistoletazo de salida al evento en Tenerife. Susana Clavijo (ULL) y Andrés Bañares (IAC), serán encargados de explicar cómo hacer una transición energética justa y explicar qué es la materia oscura y cómo configura el universo. 19 de mayo: Bajo la premisa de que "la Tierra no olvida", los investigadores de la ULL, Jared Carballo y Megan Expósito devolverán la mirada a la tierra, tanto por su valor arqueológico como por sus recursos naturales.

Bajo la premisa de que "la Tierra no olvida", los investigadores de la ULL, Jared Carballo y Megan Expósito devolverán la mirada a la tierra, tanto por su valor arqueológico como por sus recursos naturales. 20 de mayo: Los encargados de echar el cierre al evento serán los profesores de la ULL Luis Fabían Lorenzo y María del Mar Pino, que explicarán las diferencias que existen por género en las bacterias; y el microbiólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Diego García, que describirá la vida de los patógenos.

Charlas en San Remo - Las Palmas de Gran Canaria

Las charlas se agrupan por temáticas diarias, como Del pasado hacia el futuro, Entre lo visible y lo oculto y Entre nuestra salud y la del planeta, que serán las que se puedan disfrutar en el Bar San Remo a partir de las 18:30 horas.

18 de mayo : Las charlas que abrirán la primera jornada abarcan múltiples campos, desde la IA hasta las herramientas indígenas, pasando por el efecto que está teniendo el cambio climático en el mar. Serán tres investigadores de la ULPGC, Beneharo Álvarez, Idaira Brito y Melchor González los encargados de divulgar sus investigadores este primer día

: Las charlas que abrirán la primera jornada abarcan múltiples campos, desde la IA hasta las herramientas indígenas, pasando por el efecto que está teniendo el cambio climático en el mar. Serán tres investigadores de la ULPGC, Beneharo Álvarez, Idaira Brito y Melchor González los encargados de divulgar sus investigadores este primer día 19 de mayo: José Luis Castillo, Esther Rupérez y Marta García serán los científicos invitados a hablar sobre "lo invisible y lo oculto", abordando temáticas como la discapacidad visual, el impacto cultural de la publicidad o la historia de Canarias.

José Luis Castillo, Esther Rupérez y Marta García serán los científicos invitados a hablar sobre "lo invisible y lo oculto", abordando temáticas como la discapacidad visual, el impacto cultural de la publicidad o la historia de Canarias. 20 de mayo: Para terminar, Pint of Science se centrará en la salud de la población y el planeta, con historias sobre las algas, de mano de María Belén Baena, sobre las defensas celulares gracias a Ángel Gallego y sobre los octorales del Golfo de California, de mano de Manell Soria.

Charlas en Café Soul Food - Santa Brígida

En este punto de Gran Canaria, las charlas pilotarán sobre las temáticas Planeta Tierra, Nuestra sociedad y Mente maravillosa.