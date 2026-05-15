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Tazas, camisetas y gorras para financiar la visita del papa León XIV a Canarias: la línea de merchandising oficial del viaje apostólico

La web oficial habilitada con motivo del tour español anuncia una selección de quince productos cuyos beneficios íntegros están destinados a sufragar los costes de su recorrido

Imagen de archivo del Papa León XIV saludando desde el papamóvil a su llegada para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.

Imagen de archivo del Papa León XIV saludando desde el papamóvil a su llegada para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano. / ANGELO CARCONI / EFE

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Ni siquiera la Santa Sede se libra de las tendencias del mercado. La página web habilitada por la visita del papa León XIV a Canarias ha anunciado una selección de merchandising oficial cuyos beneficios íntegros están destinados a sufragar los costes de su tour nacional. Camisetas, tazas, gorras, pulseras y otros artículos están disponibles para su compra de forma online y a partir del 29 de mayo en dieciséis puntos de venta físicos repartidos por la geografía nacional.

El abanico de productos incluye tazas, camisetas, polos, gorras, tote bags, botellas, abanicos, pulseras de tela, silicona y luminosas, chapas, llaveros, banderines y otros artículos conmemorativos confeccionados con motivo del histórico paso del sumo pontífice por suelo español. Cada pieza incorpora elementos gráficos vinculados al viaje apostólico bajo el lema 'alzad la mirada'.

Productos elaborados en monasterios

También se incluye una colaboración con la Fundación Contemplare, que incluye una serie de productos religiosos elaborados en distintos conventos de clausura de España disponibles para su adquisición. De forma concreta, se ofrecen decenarios artesanales con cuentas de madera, elaborados en siete monasterios de España: el de las Carmelitas descalzas de Montemar; las Carmelitas Descalzas de Zarautz; el de las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada; las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa Marçia; las Dominicas de Olmedo; las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega.

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Puntos de venta

Los puntos físicos de venta estarán ubicados en distintas sedes de Corte Inglés concentradas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gran Canaria y Tenerife. En el caso del Archipiélago, los fieles que lo deseen podrán adquirirlos en la planta baja y el sótano uno del centro comercial ubicado en Mesa y López y en la planta baja del de Siete Palmas. En el de Santa Cruz de Tenerife, ubicado en Tres de Mayo, estarán colocados en el sótano 1 y la 5ª planta. La pulsera luminosa, debido a las características específicas del producto, estará disponible exclusivamente en los centros de Madrid.

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