Canarias blinda la visita del Papa León XIV: el Ministerio del Interior activa un dispositivo de máxima seguridad

El Ministerio del Interior continúa preparando el dispositivo especial de seguridad para la visita del papa León XIV a España, un operativo que alcanzará su máximo nivel durante su estancia en las Islas Canarias los días 11 y 12 de junio.

En su viaje, recorrerá Madrid, Barcelona y finalmente aterrizará en el archipiélago. Este dispositivo de seguridad movilizará a Policía Nacional, Guardia Civil, DGT, Protección Civil, servicios de emergencia y organismos especializados en ciberseguridad e infraestructuras críticas.

El dispositivo cuenta con cuatro fases de seguridad

El dispositivo se divide en cuatro etapas:

Fase previa: iniciada tras confirmarse el viaje papal.

iniciada tras confirmarse el viaje papal. Fase preventiva: hasta las 00:00 horas del 31 de mayo, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

hasta las 00:00 horas del 31 de mayo, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fase de alerta: del 1 al 5 de junio.

del 1 al 5 de junio. Fase crítica: durante la presencia del papa en cada territorio. En esta fase, se constituirán los centros de coordinación y mando en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de responder inmediatamente ante cualquier incidencia durante la visita.

Tras pasar por Madrid y Barcelona, Canarias será la última parada de una visita que obligará a desplegar uno de los mayores operativos de seguridad organizados en España durante 2026.

El Ministerio del Interior prepara la llegada del papa León XIV a España / Europa Press

Nivel máximo de activación

Según el plan coordinado por el Ministerio del Interior, la denominada “fase crítica” comenzará en Canarias a las 00:00 horas del 11 de junio y permanecerá activa hasta que el avión del pontífice abandone el espacio aéreo español el día 12.

Durante ese periodo, el dispositivo operará bajo el máximo nivel de seguridad y en coordinación con el actual Nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.

"Los respectivos planes de seguridad incluirán un dispositivo de protección para el Papa y miembros de la delegación acorde con su nivel de riesgo, así como el despliegue de un dispositivo especial de protección y orden público en los itinerarios, lugares previstos para visitas y/o celebraciones oficiadas por el sino pontífice", recogen desde el Ministerio del Interior. Además, "el dispositivo también tendrá en cuenta la seguridad de los lugares de alojamiento, centros de respaldo y/o de evacuación y los lugares de concentración de fieles", explican.

Drones, helicópteros y vigilancia integral

"Desde el aire con drones y helicópteros hasta las calles con la labor de la Policía Nacional y el asfalto con nuestras patrullas de la Guardia Civil y la coordinación de los medios de la Dirección General de Tráfico (DGT), el objetivo es claro: seguridad a todos los niveles", explican.

Desde Interior destacan que “la seguridad no se improvisa, se planifica” y, por ello, el despliegue busca blindar todos los escenarios vinculados a la visita papal.