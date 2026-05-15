Canarias blinda la visita del Papa León XIV: el Ministerio del Interior activa un dispositivo de máxima seguridad
Interior prepara un dispositivo de seguridad especial para la visita papal
El Ministerio del Interior continúa preparando el dispositivo especial de seguridad para la visita del papa León XIV a España, un operativo que alcanzará su máximo nivel durante su estancia en las Islas Canarias los días 11 y 12 de junio.
En su viaje, recorrerá Madrid, Barcelona y finalmente aterrizará en el archipiélago. Este dispositivo de seguridad movilizará a Policía Nacional, Guardia Civil, DGT, Protección Civil, servicios de emergencia y organismos especializados en ciberseguridad e infraestructuras críticas.
El dispositivo cuenta con cuatro fases de seguridad
El dispositivo se divide en cuatro etapas:
- Fase previa: iniciada tras confirmarse el viaje papal.
- Fase preventiva: hasta las 00:00 horas del 31 de mayo, momento en el que deberán estar diseñadas y planificadas las actuaciones a establecer por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Fase de alerta: del 1 al 5 de junio.
- Fase crítica: durante la presencia del papa en cada territorio. En esta fase, se constituirán los centros de coordinación y mando en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de responder inmediatamente ante cualquier incidencia durante la visita.
Tras pasar por Madrid y Barcelona, Canarias será la última parada de una visita que obligará a desplegar uno de los mayores operativos de seguridad organizados en España durante 2026.
Nivel máximo de activación
Según el plan coordinado por el Ministerio del Interior, la denominada “fase crítica” comenzará en Canarias a las 00:00 horas del 11 de junio y permanecerá activa hasta que el avión del pontífice abandone el espacio aéreo español el día 12.
Durante ese periodo, el dispositivo operará bajo el máximo nivel de seguridad y en coordinación con el actual Nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.
"Los respectivos planes de seguridad incluirán un dispositivo de protección para el Papa y miembros de la delegación acorde con su nivel de riesgo, así como el despliegue de un dispositivo especial de protección y orden público en los itinerarios, lugares previstos para visitas y/o celebraciones oficiadas por el sino pontífice", recogen desde el Ministerio del Interior. Además, "el dispositivo también tendrá en cuenta la seguridad de los lugares de alojamiento, centros de respaldo y/o de evacuación y los lugares de concentración de fieles", explican.
Drones, helicópteros y vigilancia integral
"Desde el aire con drones y helicópteros hasta las calles con la labor de la Policía Nacional y el asfalto con nuestras patrullas de la Guardia Civil y la coordinación de los medios de la Dirección General de Tráfico (DGT), el objetivo es claro: seguridad a todos los niveles", explican.
Desde Interior destacan que “la seguridad no se improvisa, se planifica” y, por ello, el despliegue busca blindar todos los escenarios vinculados a la visita papal.
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