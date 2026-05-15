El Ministerio de Vivienda lo confirma: comunidades y ayuntamientos deberán actuar contra los pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana exige a comunidades autónomas y ayuntamientos que actúen de forma inmediata contra las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales. Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se insiste en la necesidad de reforzar la inspección y la aplicación de sanciones para frenar un fenómeno que está tensionando el mercado del alquiler en numerosas ciudades y zonas turísticas de España.

¿Qué exige el Ministerio?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha trasladado un mensaje claro a las administraciones autonómicas y locales: deben utilizar sus competencias para actuar contra las viviendas de uso turístico que operan fuera de la legalidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. / Alberto Ortega - Europa Press

Según el Ejecutivo, son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes cuentan con las herramientas necesarias para inspeccionar, sancionar y ordenar el cierre de estos alojamientos cuando no cumplen con la normativa vigente.

¿Qué es el Registro Único del Alquiler?

El Registro Único del Alquiler es una herramienta impulsada por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de mejorar el control y la transparencia en el mercado del arrendamiento. Dicho de otra manera, el sistema permite centralizar la información de los inmuebles destinados al alquiler, asignando un código identificativo único a cada vivienda que se comercialice en plataformas digitales.

El objetivo principal es reforzar la supervisión del mercado y combatir el fraude, facilitando la identificación de los alojamientos legales y detectando de forma más rápida aquellos que operan sin la correspondiente autorización.

Además, el registro permite a las administraciones públicas contar con una base de datos más completa y actualizada, lo que facilitará las labores de inspección, control y sanción por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Los pisos turísticos, en el centro del debate

El auge de los pisos turísticos se ha convertido en uno de los principales factores de tensión en el mercado de la vivienda. El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido la expansión de este tipo de alojamientos, que en muchos casos resultan más rentables para los propietarios que el alquiler de larga duración.

Dos ciudadanos pasan junto a un edificio de pisos turísticos en la capital grancanaria. / ANDRÉS CRUZ

Este incremento reduce de forma directa la oferta disponible para residencia habitual, lo que incrementa la competencia entre inquilinos y contribuye a la subida de los precios del alquiler. En consecuencia, cada vez más familias encuentran dificultades para acceder a una vivienda asequible en determinadas zonas.

En este contexto, el papel de comunidades autónomas y ayuntamientos será determinante para aplicar la normativa vigente y garantizar un mayor control sobre este tipo de alojamientos. El objetivo final pasa por frenar la oferta irregular, mejorar la transparencia del mercado y aliviar la presión que actualmente sufre el alquiler en numerosas ciudades del país.