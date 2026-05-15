La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta esta llamada desde un número desconocido que puede vaciar las cuentas bancarias de los canarios

El principal objetivo de los ciberdelincuentes es conseguir robar dinero a sus víctimas y, para ello, utilizan técnicas tradicionales o más innovadoras para estafarlos. Además, aprovechan la vulnerabilidad de las personas mayores para utilizarlas como principales estafadas.

La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre una estafa que están llevando a cabo los ciberdelincuentes para obtener el dinero de sus víctimas. "Ten cuidado si te llaman desde un número oculto o desconocido", avisan.

Cómo funciona la estafa

Una estafa dirigida a "personas de entre 85 y 100 años para apoderarse de sus joyas y dinero". Desde la Policía Nacional explican que se trata de la nueva estafa de la "urgencia hospitalaria", donde te hace una llamada un supuesto médico alertado de que un familiar a sufrido un accidente. Además, para hacer la situación más creíble "que no te sorprenda escuchar gritos de tu supuesto familiar pidiendo socorro", advierten.

"Llamaba a sus víctimas haciéndoles creer que lo hacía desde un hospital donde, por una urgencia, se encontraba ingresado su hijo al que había que implantar unos costosos tornillos de oro previo pago en efectivo o con joyas, ya que, sino podrían sufrir la amputación de un miembro o fallecer", explican desde el Ministerio del Interior.

El fraude continúa

Durante la llamada, vana solicitar a la víctima que no cuelgue el teléfono y que no contacte con ningún familiar porque le va a pedir una cantidad generosa de dinero para salvarle la vida.

Este tipo de engaños se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas mayores y utilizan un tonar de urgencia para que la persona estafada actúe de la manera más rápida posible y sin ponerse en contacto con sus familiares.

Las autoridades advierten que este tipo de llamadas son una estafa y que las víctimas deben comprobar o contactar con algún familiar que la situación esta en orden y simplemente se trata de un engaño. "No piques, mantén la clama y comprueba que todo está en orden", concluye la Policía Nacional.