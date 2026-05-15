La reduflación también llega al mar: las lapas canarias se encogen por la sobreexplotación

La reduflación también ha llegado a los mares isleños. Las lapas, uno de los productos delicatessen de la gastronomía de Canarias, están reduciendo su tamaño. Detrás de este fenómeno hay un único responsable: la sobreexplotación marisquera. Una práctica que, especialmente en su variante deportiva –es decir, puntual y no profesional–, está provocando daños en estas poblaciones que, de continuar sin coto, podrían ocasionar incluso extinciones locales de las especies más comercializadas en algunos puntos de las Islas.

Es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista científica de la editorial Elsevier Global Ecology and Conservation (GECCO). El estudio pone de manifiesto que las prácticas marisqueras de Canarias están influyendo en los ciclos de crecimiento y reproducción de las lapas. "Si quedan las más pequeñas es porque las más grandes son más visibles y son el blanco de estas prácticas", afirma el biólogo Rodrigo Riera, investigador del Instituto Universitario Ecoaqua,de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que ha coordinado este artículo de investigación.

El estudio no solo se ha ceñido a evaluar el estado de salud de las cuatro especies de lapa que viven en Canarias, también las ha comparado con otras del resto del planeta. En total, se han analizado 95.809 ejemplares de lapas de 12 especies pertenecientes a tres géneros (Cymbula, Patella y Scutellastra). Y es que el objetivo de este estudio, en el que han formado parte universidades, centros de investigación e instituciones de España, Portugal, Sudáfrica y México, ha sido determinar cómo la protección marina, las características del hábitat y los factores locales influyen en la estructura de tamaño de las poblaciones de lapas a escala global.

Restricciones insuficientes

"En Canarias contamos con una restricción a la captura, lo que llamamos veda, que se prolonga entre el 1 de noviembre y el 30 de abril", explica Riera quien, sin embargo, lamenta que no existan "zonas protegidas" como tal. "Necesitamos áreas marinas protegidas de verdad y plantearnos extender la veda hasta mayo", adelanta.

En las Islas hay cuatro especies de lapa. Dos de ellas son las más consumidas en Canarias, la lapa negra (Patella candei crenata) y la lapa blanca (Patella ulyssiponensis aspera) –que adquieren su nombre por el color del pie–. La lista la complenta lapa burro, que no se econsume, y la lapa majorera, que solo se encuentra en Fuerteventura.

Emplares de lapa negra y de lapa blanca recolectadas para su estudio en zona intermareales / ULPGC

Y pese a las restricciones, durante 2025, se vendieron y consumieron 10.941,14 kilos de lapa blanca y 16.545,55 kilos de lapa negra, según los datos proporcionados por la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias. Un volumen de captura que, en comparación con el año anterior, creció un 23,2% en el caso de la lapa blanca y un 13,7% respecto a la negra. Si se toman datos de 2007 (los primeros de la serie histórica), el volumen de capturas ha crecido exponencialmente, pues aquel año apenas se recogieron 645 kilos de lapa blanca y 3.379 de lapa negra.

"Hay que proteger a los adultos"

Este nivel de consumo lleva a una explotación masiva que trunca los ciclos de vida de las lapas y su reproducción. No en vano, una lapa adulta –de más de 4 centímetros– debe esperar al menos dos años para serlo. El ciclo de vida de las lapas comienza cuando solo es una larva, llamada trocófora. Esta pequeña larva en forma de peonza, la primera en salir de los huevos, sufre una metamorfosis hasta convertirse en una larva velíger. En esta segunda etapa, que es característica de la mayoría de moluscos marinos, ya presenta un pie desarrollado y una concha incipiente.

En un momento de esta etapa desarrolla olfato –llamado meta velíger– y se instala en un sustrato apacible, como el que puede ser una gran roca. "Nunca la arena, que resulta abrasiva para ellas", recalca el investigador. Una vez allí, ya no se mueve, solo comienza a crecer. Cuando llega a adulta es capaz de reproducirse cada dos o tres semanas y poner, de una sola sentada, entre 30.000 y 80.0000 huevos. "Por eso es importante proteger a los adultos durante el periodo de reproducción", insiste Riera.

El ejemplo de la lapa majorera

No es la primera vez que Canarias se enfrenta a un reto semejante. La lapa majorera (Patella candei), que solo se encuentra en la costa de Fuerteventura y la isla de Lobos, ha sufrido un preocupante declive que ha llevado a la especie al peligro de extinción. "Hemos llegado a tener apenas unos pocos miles de ejemplares", destaca el investigador.

El seguimiento de esta especie se lleva haciendo desde el año 2002 y, en este tiempo, se ha observado una clara reducción en su área de distribución, que ya era desde un inicio reducida. Hoy día solo hay algunos grupos reducidos, prácticamente con una única población estable.

Estudio de las lapas majoreras en los laboratorio de la ULPGC. / Juan Carlos Castro

Desde el Gobierno de Canarias se puso en marcha en 2017 un plan de recuperación para esta lapa que, entre otras medidas, establece la prohibición de comercializar esta especie en otras islas, incrementar la vigilancia a través de cámaras en las zonas más críticas de marisqueo, la mejor señalización de las áreas de protección y conservación, crear un lugar donde se puedan reproducir libremente en la Isla de Lobos; y realizar campañas de sensibilización e información tanto entre la población local como entre los marisqueros. Los frutos de dicho trabajo ya son palpables. "Las poblaciones han mejorado bastante, aunque aún no están del todo recuperadas", sentencia Riera.

En Madeira prohiben el consumo un año y medio

Y el Archipiélago tampoco es el único lugar de la Macaronesia que enfrenta este tipo de problemas. La sobreexplotación también ha afectado a ciertos puntos de Madeira, donde la especie ha estado a punto de "colapsar". "El consumo allí es muy superior al de Canarias", incide el investigador.

En las islas portuguesas se tuvieron que tomar medidas restrictivas contundentes, como impedir la extracción y consumo de lapas hasta un año y medio. Una norma que, sin embargo, difícilmente se podría aplicar en Canarias. "Aquí hay mariscadores profesionales que viven de esto, se les tendría que dar una alternativa", insiste Riera quien, sin embargo, admite que esto trasciende al propósito del estudio. "Se tendría que hacer un análisis de cómo afectarán estas medidas a los mariscadores", insiste.

De hecho, como insiste, son estos profesionales los que más conocen la problemática de las lapas y los que respetan en mayor medida las restricciones existentes. "Muchos saben que la sobreexplotación es pan para hoy pero hambre para mañana", recalca. El problema viene de quienes se saltan la norma.

"Es el fenómeno que denominamos: la tragedia de los comunes", revela el investigador. Se refiere, en concreto, al pensamiento extendido de que "por coger una o dos lapas no pasa nada". "Cuando alguien coge lapas aludiendo a esto probablemente no sea el único que lo piensa, y al final es mucha gente extrayendo lapas todos los días", lamenta.

La solución, como insisten los investigadores, pasa por realizar una explotación sostenible de las lapas. "Se debe hacer un estudio detallado sobre el periodo de veda y ampliar las zonas de intermareal en las que no se permita capturar", insiste el investigador, que afirma que parte del trabajo de la Administración también pasa por la sensibilización y divulgación con respecto a estos moluscos y los problemas que enfrentan.