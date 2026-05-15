Rita Mendoza reclama más efectivos para la enfermería canaria

La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP), Rita Mendoza; la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, abrieron este viernes en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, la segunda sesión de las V Jornadas Científicas DIE, convocadas por la organización colegial de Enfermería en el marco de las actividades programadas por el Día Internacional de esta profesión, que se celebró el pasado martes.

El evento, dedicado este año al poder de las enfermeras de transformar el entorno social en que realizan su labor, celebró su primera sesión el pasado 8 de mayo en Lanzarote y finalizará el próximo 22 de mayo en la isla de Fuerteventura.

En su discurso inaugural, Mendoza defendió la necesidad de empoderar a los profesionales canarios de enfermería para que el sistema sanitario pueda atender la creciente demanda de cuidados que se está produciendo en el Archipiélago, fruto del envejecimiento poblacional, el incremento de las enfermedades crónicas o el aumento de las situaciones de dependencia, entre otros factores. Para la presidenta del CELP «no solo hay que incorporar más efectivos al sistema, sino también realizar los cambios políticos y administrativos que permitan a las enfermeras asumir la totalidad de tareas y responsabilidades para las que se han formado».

Entre las medidas de empoderamiento a llevar a cabo, Mendoza volvió a citar la creación de un marco estratégico de cuidados que sustituya el actual modelo asistencial, «totalmente obsoleto», por otro «centrado en la prevención, la promoción de la salud comunitaria y la atención a la cronicidad», con las enfermeras como líderes en la gestión y provisión de los cuidados de salud.

También mencionó el desarrollo de “un nuevo Estatuto Marco de las profesiones sanitarias basado estrictamente en los niveles académicos”, que reclasifique a las enfermeras al grupo o nivel profesional que les corresponde por su titulación universitaria, “acabando así con la injusta brecha salarial y competencial que impera en la actualidad”. Esto abriría la puerta, además, para que los perfiles enfermeros puedan asumir responsabilidades de gestión y contribuyan con su visión al reenfoque de prioridades en el sistema de salud.

Especialidades

Otra mejora reclamada por el CELP es el pleno desarrollo de las especialidades enfermeras, incluyendo más plazas EIR para residentes en formación y más plazas de especialistas en las plantillas orgánicas. También la esperada reforma de la Ley del Medicamento para promover la plena capacidad prescriptora de las enfermeras dentro de su ámbito competencial y un cambio en el procedimiento para la contratación de eventuales, considerado abusivo y excesivamente punitivo para los profesionales.

Son demandas dirigidas a evitar la pérdida de efectivos y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud frente a la fuga de talento que se está produciendo en la profesión: según los datos del Consejo General de Enfermería (CGE), un 67% de las enfermeras españolas sufre ansiedad y un 33% depresión. Un 39,4% manifiesta su intención de abandonar la profesión en un plazo máximo de diez años.

La columna vertebral del sistema de salud

Con cerca de 16.000 efectivos en todo el Archipiélago, las enfermeras constituyen la profesión sanitaria más numerosa de Canarias. Son la columna vertebral del sistema de salud y forman una red de seguridad que cuida y protege a la población a pie de cama, en las consultas y en los domicilios, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año.

Rita Mendoza recordó que el empoderamiento de las enfermeras “no solo es lo justo, sino también lo más adecuado para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario”. “Las enfermeras empoderadas ⁠ayudan a reducir la mortalidad, atienden la cronicidad, retrasan o evitan ingresos y reingresos y disminuyen la burocratización”, señaló. Por eso pidió que sus reivindicaciones “no sean tratadas como demandas sectoriales sino como medidas imprescindibles para garantizar el futuro de la atención social y sanitaria” en nuestra comunidad.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, por su parte, destacó el ejemplo de la labor enfermera como “la expresión de lo mejor que cabe esperar del ser humano” y reivindicó el mensaje transformador de “una profesión dedicada al cuidado de los demás que aporta luz y humanidad frente a la oscuridad”. Antonio Morales recordó el apoyo de la institución insular a varios proyectos pioneros promovidos por el Colegio de Enfermería de Las Palmas, como el de salud escolar o el T-CuidaM, que a través de los cuidados domiciliarios promueve un modelo de atención sociosanitaria centrado en la persona y en la comunidad, enfocando sus intervenciones hacia la prevención de la institucionalización. “Son proyectos con los que no solo infiltramos cuidados, sino también conciencia y formación en el tejido social", dijo.

"Reivindicaciones justas"

Morales apoyó “las justas reivindicaciones de la profesión” y su “apuesta por una transformación en positivo de la sociedad”. Remarcó además el valor de las enfermeras como proveedoras de bien común, “con humanidad, entrega, profesionalidad y rigor”. “Las manos que cuidan demuestran que pueden llegar donde hagan falta”, concluyó.

La directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias también refrendó el apoyo de la Consejería de Sanidad a las demandas del colectivo enfermero, “no solo por reivindicación sino por necesidad, porque la sociedad necesita más cuidados, más prevención, más acompañamiento y más humanidad”. Antonia María Pérez se mostró partidaria de “un sistema sanitario que ponga los cuidados en el centro, reconozca la autonomía profesional de las enfermeras, impulse la especialización, apueste por la innovación y la investigación y que entienda que la sostenibilidad de los servicios públicos de salud depende en gran medida de fortalecer la capacidad de cuidar”.