El Servicio Canario de la Salud destaca el poder transformador de las enfermeras para el cuidado

La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, participó este viernes 15 de mayo en la apertura de las Jornadas Científicas del Día Internacional de la Enfermera 2026, organizadas por el Colegio de Enfermería de Las Palmas bajo el lema "El poder transformador de las enfermeras para el cuidado".

Durante la inauguración, Pérez estuvo acompañada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la presidenta del colegio, Rita Mendoza. También asistió la directora del Área de Salud de Gran Canaria, Lidia Mejías.

Apertura de las Jornadas Científicas del Día Internacional de la Enfermera 2026 / LP/DLP

Papel estratégico de las enfermeras

En su intervención, Pérez destacó el papel estratégico de las enfermeras dentro del sistema sanitario público, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la cronicidad. Subrayó la necesidad de reforzar la atención comunitaria y avanzar hacia modelos asistenciales más sostenibles y humanizados, señalando que el poder transformador de este colectivo “es una evidencia”.

El análisis de Pérez puso de relieve la capacidad de las enfermeras para liderar procesos de transformación asistencial, promover la salud, prevenir enfermedades y acompañar a las personas en todas las etapas de la vida.

Además, enfatizó la centralidad de los cuidados en el sistema sanitario y reconoció su presencia en hospitales, centros de salud, domicilios, centros educativos, servicios de emergencias, gestión sanitaria, investigación y docencia.

La labor de las enfermeras contribuye a un sistema de salud más fuerte, humano y justo

La directora general reafirmó el compromiso de la Consejería de Sanidad con un modelo que fortalezca los cuidados comunitarios, impulse la prevención y la promoción de la salud, fomente la formación y la especialización enfermera, y continúe avanzando en innovación e investigación vinculadas a los cuidados. Subrayó que la labor de las enfermeras contribuye a un sistema de salud más fuerte, humano y justo.

Durante la jornada, los profesionales presentes compartieron experiencias, proyectos e iniciativas innovadoras relacionadas con los cuidados y la práctica enfermera, generando un espacio de debate sobre los retos actuales del sector sanitario en Canarias.

"El futuro de la salud será un futuro construido desde los cuidados”

Finalmente, Pérez agradeció la implicación y profesionalidad de las enfermeras canarias y reiteró que “el futuro de la salud será un futuro construido desde los cuidados”.

La jornada concluyó con un mensaje de reconocimiento al colectivo enfermero, destacando su papel esencial en la transformación del sistema sanitario y en la atención integral de la población en Gran Canaria y el archipiélago.