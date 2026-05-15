La suerte cae en Canarias gracias al Euromillones

El boleto agraciado fue validado en el punto de venta situado en el centro comercial Santa Cruz Carrefour, en la calle Poeta Rodríguez López, en la capital tinerfeña. Se trata del único acertante en España de tercera categoría, un premio que convierte a Canarias en una de las comunidades más afortunadas de la jornada.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 03, 10, 38, 41 y 43, junto a las estrellas 02 y 09. Además, el código de El Millón correspondió a BZQ73362.

Aunque no hubo acertantes de primera categoría, lo que provoca que el bote siga creciendo para el próximo sorteo, Tenerife sí logró colarse entre los premios más destacados del día gracias a ese boleto sellado en Santa Cruz.

Santa Cruz de Tenerife vuelve a repartir fortuna

La administración ubicada en el centro comercial Carrefour de Santa Cruz registró el boleto premiado de tercera categoría, dotado con más de 83.000 euros. El establecimiento ya había repartido premios en anteriores ocasiones y vuelve ahora a situarse entre los puntos de venta destacados de Canarias.

Sin embargo, el ganador no cobrará íntegramente esa cantidad. Los premios de loterías superiores a 40.000 euros están sujetos al gravamen especial de Hacienda, que aplica una retención del 20% sobre la parte que excede esa cifra exenta.

En este caso, de los 83.045,77 euros obtenidos, los primeros 40.000 euros quedan libres de impuestos. Sobre los 43.045,77 euros restantes se aplica el 20%, por lo que Hacienda retendrá alrededor de 8.609 euros.

El premio corresponde a la categoría de 3 aciertos más 2 estrellas, una combinación poco frecuente que en esta ocasión dejó un único ganador en España.

Un ganador de El Millón en Madrid

Más allá del premio repartido en Canarias, el sorteo también dejó un nuevo millonario en España gracias a El Millón. El boleto ganador fue validado en la localidad madrileña de Campo Real.

El resguardo premiado con un millón de euros fue sellado en una administración situada en la calle Vilches, número 57.

La jornada del Euromillones terminó sin boletos acertantes de primera categoría, es decir, sin jugadores capaces de acertar los cinco números y las dos estrellas.

Tampoco hubo ganadores de segunda categoría en España, aunque sí apareció un acertante en Europa.

Esto provoca que el bote siga aumentando de cara al próximo sorteo, donde la cifra acumulada volverá a captar la atención de miles de jugadores en España y el resto del continente.

Resultados del Euromillones del 15 de mayo de 2026

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 03, 10, 38, 41 y 43, acompañados por las estrellas 02 y 09, mientras que el código de El Millón correspondió al BZQ73362.

¿Cómo se juega al Euromillones?

Logo del Euromillones / La Provincia

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.