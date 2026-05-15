El tiempo para hoy viernes en Canarias según la Aemet: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones en el norte de las Islas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este viernes se prevén intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de precipitaciones en el norte de las Islas. Además, no se descarta que puedan registrarse lluvias débiles y puntuales en otras áreas del archipiélago.

Respecto al estado del mar, soplará viento de componente norte con fuerza 4 o 5, que podrá alcanzar temporalmente fuerza 6 en las zonas este y oeste. Más adelante, el viento girará a norte o noreste, manteniéndose con fuerza 4 o 5 y con intervalos de fuerza 6 en el sureste y noroeste.

En general, se espera marejada o fuerte marejada. En el sur y suroeste, a partir de la noche, el viento será variable y flojo, de fuerza 1 a 3, dejando marejadilla. También habrá mar de fondo del norte, con olas de entre 1 y 2 metros.

Lanzarote

Cielos con intervalos nubosos y probables lluvias débiles en el norte, sin descartar que puedan producirse en otras zonas. Las temperaturas permanecerán sin cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el interior.

Arrecife: 18 / 22 ºC

Fuerteventura

Se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Temperaturas sin variaciones significativas. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el interior y en la zona de Jandía.

Puerto del Rosario: 18 / 23 ºC

Gran Canaria

Cielos nubosos en la mitad norte, donde son probables las precipitaciones débiles. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos en el sur durante la tarde, momento en el que no se descarta alguna lluvia débil y aislada. Temperaturas sin cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en cumbres y en las vertientes sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes. Brisas en las costas del sur.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22 ºC

Tenerife

Predominarán los intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte durante el día y en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde. En el norte se esperan probables lluvias débiles, especialmente en el nordeste, sin descartar precipitaciones ocasionales en el sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el extremo oeste, zonas bajas del este y áreas altas y medianías de la dorsal, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 25 ºC

La Gomera

Cielos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles. En el resto de zonas, ambiente poco nuboso, con algunos intervalos ocasionales durante las horas centrales y la tarde, y baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes este y oeste, donde podrían darse rachas muy fuertes. Brisas en las costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 ºC

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables precipitaciones débiles que podrían ser persistentes y localmente moderadas en medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos noroeste y sureste. Brisas en las costas del oeste.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 20 ºC

El Hierro

Intervalos nubosos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte, sin descartar lluvias en el resto de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en El Pinar y posibilidad de rachas muy fuertes. Brisas en las costas del suroeste.

Valverde: 13 / 17 ºC