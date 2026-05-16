La Aemet anuncia un domingo con nubosidad, lluvia débil y fuerte marejada en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por los cielos nubosos y las precipitaciones débiles en buena parte de Canarias, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. El viento del nordeste soplará con intensidad en varias zonas expuestas y el estado del mar seguirá complicado, con fuerte marejada y olas de hasta dos metros.

En el mar se espera viento del noroeste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o nordeste entre uno y dos metros. En las costas occidentales predominarán condiciones más suaves, con brisas y mar rizada.

En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura comenzarán el día con abundante nubosidad que tenderá a abrir claros durante las horas centrales. En el resto del archipiélago, la nubosidad será más persistente en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas apenas sufrirán cambios en el conjunto del archipiélago, con valores suaves tanto de madrugada como durante las horas centrales.

LANZAROTE — Un domingo de transición entre nubes y claros

La madrugada llegará con cielos bastante nubosos, sobre todo en el norte de la isla, donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. Con el avance de la jornada se abrirán claros y el ambiente será más tranquilo. El viento del norte soplará de forma moderada durante todo el día.

Arrecife: 17 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Más claros durante las horas centrales

El día comenzará con bastante nubosidad, aunque poco a poco se irán imponiendo los intervalos nubosos y aparecerán amplios claros al mediodía. En Jandía, el viento del norte podrá soplar con algunos intervalos fuertes. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios.

Puerto del Rosario: 17 / 23 °C

GRAN CANARIA — Norte cubierto y viento intenso en zonas expuestas

La nubosidad será más compacta en el norte, donde podrían aparecer lluvias débiles y ocasionales al amanecer y al final del día. El resto de la isla disfrutará de un ambiente más despejado. El viento del nordeste ganará intensidad en la vertiente sureste y en el extremo oeste, con posibles rachas muy fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22 °C

TENERIFE — Más humedad en el norte y posibles lluvias aisladas

La mitad norte permanecerá nubosa, especialmente en el nordeste, donde no se descartan precipitaciones débiles a primeras y últimas horas. Durante el mediodía aparecerán algunos claros, mientras que en el sur y oeste crecerán intervalos nubosos durante la tarde. En zonas expuestas del sureste y oeste, el viento podrá soplar con fuerza y dejar rachas intensas.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 23 °C

LA GOMERA — Nubes persistentes en el norte durante la mañana

El norte amanecerá cubierto y con posibilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día. Con el paso de las horas aparecerán algunos claros, especialmente en las horas centrales. El viento del nordeste será moderado, aunque más intenso en la vertiente este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 °C

LA PALMA — Nubosidad abundante en norte y este

Las nubes dominarán buena parte de la jornada en las vertientes norte y este, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas. Durante el mediodía se abrirán algunos claros, mientras que en el oeste aumentará la nubosidad por la tarde. El viento del nordeste soplará con fuerza en zonas del noroeste y sureste.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 22 °C

EL HIERRO — Jornada más variable y tendencia a mejorar

El cielo permanecerá nuboso durante la madrugada y primeras horas, especialmente en el norte, donde podría caer alguna lluvia débil y ocasional. A medida que avance el día, el tiempo tenderá a estabilizarse y aparecerán más claros. El viento del nordeste dejará intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste.

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Valverde: 12 / 16 °C