Versos para la «reparación»: la antología que resucita a las poetas canarias de los siglos XVIII y XIX

«Gloriosa eres tú mi santa/ Ana, Madre de María./ Ruégale a Cristo que un día/ A su cielo me conduza/ Como premio de esta vida./ Honor será que yo luzca/ Inmaculada y Rendida/Corona de Gran valía/ O palma que el mártir busca». Si se coge la primera letra mayúscula de cada uno de los versos de este poema, aparece entre los labios la palabra Garachico. De ahí era Sor Ana Ángela Arroyo Rivero (Tenerife, 1668), la primera autora que está presente en la Antología de poetas canarias del XVIII y XIX que recientemente ha visto la luz.

De la mano del poeta y profesor José Miguel Perera y la Academia Canaria de la Lengua, surge este volumen dividido en dos tomos que busca rescatar algunos de los nombres que quedaron enterrados en el camino de la historia de la literatura de las Islas.

«La presente antología desea sumarse a una reparación: la del maltrato que se ha ejercido, por voluntad u omisión, contra las literatas canarias anteriores al siglo XX, las llamadas históricas, y que -a grandes rasgos- han sido parte de listados de autoras de las que casi nada se ha leído», escribe Perera en la introducción de este trabajo.

Detrás de esa reparación hay casi dos décadas de pesquisa silenciosa, de rastreo entre periódicos amarillentos, archivos municipales y cuadernos privados. «De una manera consciente llevo investigándolas desde 2009», explica el autor, que comenzó a profundizar en estas escritoras a partir de la figura de Sebastián Padrón Acosta, crítico literario canario sobre el que realizó su tesis doctoral. Fue precisamente este investigador quien publicó en los años treinta del siglo pasado uno de los primeros ensayos dedicados a ellas: Las poetisas canarias.

«Empecé a investigar sobre cada una de esas poetas y me di cuenta de que se ha hecho mucho sobre las escritoras del siglo XX, sobre las que tienen libros publicados, pero las llamadas históricas habían quedado bastante sepultadas. Se nombran, pero la mayoría de la gente realmente no sabe quiénes son», apunta.

En ese camino también fue decisiva la influencia del poeta y ensayista Eugenio Padorno, maestro de varias generaciones -también de Perera- y una de las voces que, ya desde comienzos de los años 2000, impulsó el estudio alrededor de estas escritoras.

Obras considerables

El resultado de esa búsqueda es una antología amplia, deliberadamente generosa. Perera rechazó la idea de incluir apenas un par de poemas por autora, como si aquellas mujeres hubieran dejado únicamente un eco breve y anecdótico. «No quería dar otra vez la impresión de que sí, que había unas cuantas, pero que apenas escribieron. Algunas tienen obras considerables», afirma.

Las poetas reunidas en los dos tomos conforman un mosaico heterogéneo. Hay monjas, intelectuales burguesas, escritoras vinculadas a la espiritualidad, emigrantes y autoras que encontraron en la poesía un pequeño cuchillo de tinta desde el que discutir el lugar que la sociedad les reservaba.

Entre ellas aparece, por ejemplo, Mercedes Letona, que ironizaba sobre la supuesta incapacidad intelectual femenina mientras desmontaba, verso a verso, ese mismo prejuicio. «Dicen que son 'discapaces' por ser mujeres, pero mientras lo dicen ya te han dejado claras unas cuantas cosas», apunta Perera.

La perspectiva de género atraviesa toda la obra, tanto por la decisión de rescatar nombres olvidados, como porque muchas de las propias autoras tenían conciencia de su posición dentro de una sociedad profundamente desigual. «Unas lo abordan de una manera y otras de otra, pero nunca de forma inocente», explica el investigador.

La espiritualidad

También las une, aunque desde lugares muy distintos, la espiritualidad. Algunas se sitúan dentro del catolicismo más ortodoxo y otras se acercan a corrientes heterodoxas, como el espiritismo, que tuvo una fuerte presencia en determinados círculos culturales del siglo XIX. Pero incluso ahí aparece un hilo común: la preocupación por los márgenes sociales, por la pobreza y las injusticias.

Familias acomodadas

Paradójicamente, muchas de estas poetas pertenecían precisamente a familias acomodadas. «Eso también es importante decirlo», subraya Perera. «Gracias a esa posición pudieron acceder a la formación y a los círculos culturales, pero algunas desarrollaron una mirada crítica incluso hacia su propia clase social».

La investigación ha obligado al autor a reconstruir una literatura dispersa, casi deshilachada por el tiempo. Muchos textos aparecieron publicados únicamente en prensa o permanecían guardados en archivos personales. El archivo del Museo Canario ha sido una de las piezas fundamentales del trabajo. Allí se conservan materiales recopilados por Juan Padilla y fondos vinculados a varias de estas escritoras.

Las ausencias

La antología también está atravesada por las ausencias. Perera insiste en que no se puede confundir la falta de documentos con la inexistencia de mujeres poetas en determinadas Islas: «No conocemos nombres de poetas de El Hierro o Fuerteventura, pero eso no significa que no existieran», señala. «Probablemente muchas formaban parte de tradiciones orales que nunca se conservaron porque la oralidad no interesaba», añade.

Ese vacío también habla de cómo se ha construido la historia literaria, de quién merecía ser archivado y quién quedaba fuera de los márgenes del canon. Algunas figuras, como La Perejila, sobreviven precisamente en ese territorio híbrido entre la escritura y la oralidad.

La décima, una estrofa profundamente ligada a la tradición oral, aparece en varias de las autoras recogidas en la antología. Desde Antonia Coronado hasta María del Pino de la Cruz, muchas utilizaron esa forma poética para defenderse, atacarse o dialogar con otras voces. «Eso sigue vivo todavía hoy en la improvisación oral», recuerda Perera.

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Ahí reside, quizá, una de las mayores virtudes de esta antología: rescata nombres olvidados y, además, devuelve cuerpo y respiración a una genealogía literaria fragmentada. Pareciera que, entre archivos polvorientos y versos dispersos, estas poetas hubieran permanecido durante décadas esperando a que alguien volviera a pronunciar sus nombres.