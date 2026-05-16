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Canarias tendrá este sábado cielos poco nubosos, viento moderado y posibles lluvias débiles en el norte

La Aemet prevé cielos poco nubosos en general, aunque con presencia de nubes en el norte de las islas y posibles precipitaciones débiles y ocasionales

Predicción del tiempo del 11 al 16 de mayo de 2026

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Briseida Viera

Briseida Viera

Los cielos poco nubosos predominarán este sábado en Canarias, aunque la jornada estará marcada también por la presencia de nubes en distintas zonas del Archipiélago, especialmente en el norte de las Islas y durante las primeras horas del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esa nubosidad podría dejar alguna precipitación débil y ocasional.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En las capitales canarias, los termómetros alcanzarán los 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 22 en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a las mínimas, ambas capitales registrarán valores en torno a los 17 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque no se descarta que pueda presentar intervalos de fuerte en determinadas zonas y momentos del día, con alguna racha localmente intensa.

En el mar, la Aemet prevé viento del nordeste en aguas canarias, con fuerza 4 o 5 y posibles repuntes de fuerza 6. El estado de la mar será de marejada a fuerte marejada, con mar de fondo del norte y olas de entre 1 y 2 metros.

Predicción del tiempo para este sábado por islas:

LANZAROTE

En Lanzarote se esperan intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas del día, cuando habrá baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

El viento soplará moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el interior.

Arrecife 16/ 22 (°C)

FUERTEVENTURA

Fuerteventura tendrá intervalos nubosos, más compactos durante las primeras y últimas horas del día y en la mitad norte de la isla. Las temperaturas registrarán pocos cambios.

El viento será moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en Jandía.

Puerto del Rosario 17/ 22 (ºC)

GRAN CANARIA

En Gran Canaria, el cielo estará nuboso en el norte, donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional, más probable a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales se abrirá algún claro. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos en general.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en cumbres.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y en el extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.

Las Palmas de Gran Canaria 17/ 22 (ºC)

TENERIFE

En Tenerife, el cielo estará nuboso en el norte, donde no se descarta lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales se abrirá algún claro. En el resto de vertientes, el cielo estará poco nuboso en general, aunque aumentará a intervalos durante la tarde en el sur y oeste.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.

Santa Cruz de Tenerife 17/ 23 (°C)

LA GOMERA

La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte, donde no se descarta lluvia débil. Durante las horas centrales se abrirá algún claro. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos en general.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y noroeste, algo más intenso durante la madrugada.

San Sebastián de La Gomera 18 / 23 (ºC)

LA PALMA

En La Palma, el cielo estará nuboso en el norte y este, donde no se descarta lluvia débil. Durante las horas centrales se abrirá algún claro. En el resto de vertientes, el cielo estará poco nuboso, aunque aumentará a intervalos durante la tarde en el oeste.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste, algo más intenso de madrugada.

Santa Cruz de La Palma 16/ 21 (ºC)

EL HIERRO

El Hierro registrará intervalos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos en general.

Habrá baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, más probable en el norte a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y en el extremo oeste, así como en El Pinar durante la madrugada.

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Valverde 12/ 17 (ºC)

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