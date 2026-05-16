Cronología del pulso político por el Hondius

3 de mayo: el Hondius dispara la presión sobre España

El buque MV Hondius fondea en Cabo Verde, donde permanece durante los siguientes cuatro días. El caso empieza a escalar y a captar la atención de los medios, mientras la operación deja de ser un asunto sanitario para convertirse en un foco de interés internacional.

5 de mayo: Canarias se rebela ante la llegada del buque de lujo

Tras la negativa de Cabo Verde a permitir el atraque del buque, la Organización Mundial de la Salud activa la vía española y se ordena al buque poner rumbo a Canarias. La decisión abre una crisis entre administraciones que se agrava con rapidez: el Estado apela a la «obligación moral» de recibir al Hondius, mientras el Gobierno canario denuncia la imposición de «más razones políticas que médicas». El choque entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, marca de esta forma el punto más crítico de la crisis del hantavirus.

6 de mayo - mañana: Marruecos cierra el paso y Gran Canaria absorbe el operativo

El avión despega a las 11.00 horas desde Praia, la capital de Cabo Verde, con destino a Ámsterdam y escala prevista en Marrakech para repostar. La negativa de Marruecos obliga a un desvío imprevisto hacia Gran Canaria. A su llegada se detecta una rotura en la burbuja de aislamiento, lo que provoca la permanencia del avión durante la noche, en un escenario de creciente incertidumbre operativa.

6 de mayo tarde-noche: Clavijo acusa al Estado de "deslealtad" y Moncloa guarda silencio

La inquietud aumenta en las Islas mientras los ministros Mónica García y Fernando Grande-Marlaska insisten en que el operativo no supone un riesgo para la población canaria. El Gobierno de Canarias responde denunciando falta de coordinación y acusa al Estado de actuar con «deslealtad» y de imponer una decisión «unilateral». Sanidad asegura haber mantenido contacto constante con el Ejecutivo autonómico, aunque Pedro Sánchez evita intervenir pese a las reiteradas llamadas de Fernando Clavijo. La confrontación institucional se intensifica mientras la emergencia coloca a Canarias en el foco internacional. El malestar crece cuando Clavijo no fue convocado en la reunión presidida por Sánchez en Moncloa, pese a la insistencia del Gobierno central en la interlocución permanente con la Comunidad Autónoma. Desde Tenerife, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, eleva el tono y denuncia que la Isla «no es el cuarto trastero de las decisiones del Estado».

7 de mayo: la llamada de Sánchez llega tarde

El MV Hondius zarpa rumbo al puerto de Granadilla, aunque únicamente con autorización para fondear ante la negativa del Gobierno canario a permitir el atraque. La tensión política no disminuye mientras comienza la cuenta atrás para la llegada del buque de lujo a Tenerife. Tras dos días de silencio, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, contacta finalmente con el presidente de Canarias, en un gesto motivado por la creciente presión institucional que rodea al operativo de emergencia. El conflicto institucional desemboca además en una reunión entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad en Madrid, en un intento de reconducir una crisis que ya había dejado de ser únicamente sanitaria para convertirse en un pulso político abierto entre las distintas administraciones.

8 de mayo: Canarias exige el control del operativo

«Todo el operativo debe ser llevado a cabo en un solo movimiento y de forma rápida», defiende el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras reunirse con una delegación de la embajada de Países Bajos, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de Granadilla, José Domingo Regalado. La declaración de Cabello refleja la presión política acumulada durante días y la exigencia de control sobre una operación cada vez más disputada entre el Estado y el Ejecutivo autonómico. La previsión meteorológica obliga a que el crucero de lujo fondee dentro del puerto de Granadilla, alterando el plan inicial diseñado para mantenerlo alejado de la costa. Los pasajeros serán desalojados desde primera hora del domingo, en medio de un operativo marcado por la presión.

9 de mayo - mañana: Granadilla, foco del pulso entre Canarias y Estado

El mundo dirige la mirada hacia el puerto de Granadilla. El Gobierno de Canarias mantiene su malestar con un operativo que para el Estado es «inédito y de una envergadura sin precedentes». La ministra de Sanidad, el ministro del Interior y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se desplazan hasta el puerto para coordinar sobre el terreno junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el dispositivo de repatriación del MV Hondius. La presencia de las autoridades no logra desactivar la tensión institucional. Fernando Clavijo denuncia la ausencia de una reunión previa que hubiera permitido «consensuar» el operativo de emergencia. En paralelo, el rey Felipe VI mantiene una conversación con el presidente canario para interesarse por la situación en las Islas.

9 de mayo - tarde-noche: el 'no' in extremis de Clavijo incendia la guerra política

Ya a las puertas de la medianoche, Fernando Clavijo anuncia en una rueda de prensa improvisada que el operativo no cuenta con su autorización. La decisión introduce un nuevo choque con el Estado, que responde una hora después a las declaraciones de Clavijo: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ordena al Puerto de Granadilla que habilitase la recepción del MV Hondius tal y como estaba previsto. El fuego cruzado entre administraciones escala cuando se hace público que el presidente del Gobierno de Canarias advirtió sobre el riesgo de que ratas vinculadas al hantavirus pudieran llegar nadando hasta el Archipiélago. La explicación, apoyada en imágenes generadas con inteligencia artificial, termina convirtiéndose en material viral en redes sociales. El Ejecutivo regional denuncia que el Estado quiere «ridiculizar» al presidente en pleno desarrollo de la crisis.

10 de mayo: Sanidad presume de éxito y la fractura política crece

A última hora de la noche, la ministra de Sanidad hacebalance del primer día del operativo. García califica el dispositivo de «exitoso» y de «un trabajo fenomenal» en un intento de cerrar la jornada con un mensaje de control y normalidad. Sin embargo, evita entrar en la disputa política ya abierta con Canarias, pese a la creciente tensión que además abre un debate sobre el respeto de las competencias autonómicas. La ministra reconoce que ninguna autoridad del Gobierno de Canarias estuvo presente durante el operativo en el puerto de Granadilla. Un vacío que evidencia la distancia entre administraciones que ha marcado el desarrollo de todo el dispositivo. «No me voy a meter en el ruido político. Cada uno se retrata con sus actos», reprochó García a Clavijo, después de que el presidente insistiese en la falta de información trasladada a Canarias.

11 de mayo: Canarias acusa al Estado de ocultar un positivo en el Hondius

El Gobierno de Canarias endurece el tono de sus críticas y denuncia que «ni siquiera se hicieron test PCR a los viajeros para ver si estaban contagiados». El Ejecutivo autonómico acusa además al Ministerio de Sanidad de haber ocultado un caso positivo: un pasajero estadounidense que habría dado positivo en Cabo Verde antes de que se acordara el traslado del MV Hondius a Canarias. Según esta versión, la información no se habría comunicado durante los cinco días de travesía hacia Tenerife.

12 de mayo: la crisis sanitaria se convierte en agravio político

«Esta afrenta y las mentiras no las olvido». Aunque el Hondius continúa su trayecto hacia Países Bajos, Clavijo no oculta su «disgusto personal» y el trato recibido por parte del Estado, mientras Pedro Sánchez continúa evitando la confrontación directa. Desde el Gobierno central, Torres responde a las críticas con un mensaje igualmente cargado de tensión política: «No puedo aceptar que nadie me diga que no defiendo mi tierra». El cruce de reproches evidencia que el choque institucional sobrevivirá mucho más allá de la emergencia sanitaria.

13 de mayo: la crisis del Hondius rompe la confianza entre Canarias y el Estado

«La confianza se ha roto con el Estado», sentencia Fernando Clavijo. La crisis derivada del brote de hantavirus deja ya una herida abierta en las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central, con un deterioro político que trasciende la propia crisis sanitaria. El conflicto se desplaza además al terreno partidista, especialmente después de que el presidente Clavijo extendiera sus críticas al PSOE canario. Los socialistas, sin embargo, responden con dureza y acusan al presidente canario de haber ofrecido «un espectáculo indecente» y de construir un relato basado en «informaciones falsas» sobre la comunicación mantenida con el Estado. «¿Va a romper con el PSOE ahora y con el Gobierno de España?», preguntó Nicolás Galván (Vox) a Clavijo que no descartó la posibilidad, aunque remitió la decisión a «una determinación del partido».