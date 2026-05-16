La producción industrial en Canarias arranca el año en negativo tras caer un 1%

La industria canaria ha comenzado 2026 con síntomas de desaceleración después de varios años manteniendo cifras positivas durante los primeros meses del ejercicio.

La producción industrial en el Archipiélago cayó un 1% durante el primer trimestre del año, según los datos analizados por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que alerta de un contexto marcado por la incertidumbre y el aumento de costes.

El descenso registrado en Canarias supera además la caída media nacional, situada en el 0,7%, y supone el primer dato negativo en un primer trimestre desde comienzos de 2021.

La Cámara considera que estos resultados reflejan una moderación de la actividad industrial en las Islas, una tendencia que también se percibe en el indicador de confianza empresarial, que retrocedió un 4,4% en abril.

Los bienes de consumo duradero, los más afectados

La caída afectó a prácticamente todos los segmentos industriales, aunque el retroceso más acusado se produjo en los bienes de consumo duradero, que descendieron un 22,5%.

También bajaron los bienes intermedios (-5,8%), los bienes de equipo (-4,2%) y la energía (-0,7%).

La única excepción fueron los bienes de consumo no duradero, que crecieron un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Preocupación por el aumento de costes

El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, pidió analizar la evolución del sector “con prudencia”, especialmente ante el impacto que podrían tener el encarecimiento de materias primas, combustibles, energía y transporte.

La entidad advierte además de que la situación internacional y los conflictos geopolíticos podrían seguir afectando a la industria canaria en los próximos meses.

Pese a ello, el Índice de Precios Industriales registró un descenso interanual del 14,6% durante el trimestre, motivado principalmente por la bajada del precio de la energía.

Baja el paro industrial y sube el empleo

A pesar del retroceso en la producción, el mercado laboral industrial continuó mostrando un comportamiento positivo en Canarias.

La afiliación a la Seguridad Social en el sector creció un 4,4% interanual durante el primer trimestre, mientras que el paro registrado descendió un 9,2% respecto al mismo periodo de 2025.

Actualmente, Canarias contabiliza más de 42.900 afiliados en actividades industriales y 5.272 personas desempleadas vinculadas al sector.

Las empresas mantienen la cautela

De cara al segundo trimestre, casi nueve de cada diez empresas industriales prevén mantener estables sus plantillas, mientras que solo una minoría contempla reducciones de empleo.

La directora de la Cámara, Lola Pérez, destacó que, pese a la caída de producción, muchas empresas mantienen una percepción “cualitativamente positiva” sobre la evolución del sector.

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Sin embargo, la entidad insiste en la necesidad de reforzar las medidas de apoyo a la industria canaria para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y mejorar la competitividad de una actividad considerada estratégica para la economía de las Islas.