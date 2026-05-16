El talento culinario se cita en los fogones de GastroCanarias

Gran Canaria acudirá a la undécima edición del Salón Gastronómico de Canarias GastroCanarias 2026, con el mayor despliegue de profesionales de su historia en este evento de referencia del sector de la gastronomía que se celebrará del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife.

La participación de la Isla se articulará a través del estand institucional del programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración de la Cámara de Comercio, y acogerá 19 ponencias centradas en el vínculo entre el producto y el cocinero, incorporando además la visión del sumiller para completar la experiencia gastronómica.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria asistirá el martes a la inauguración de la feria, en la que la Isla presentará su propuesta bajo el concepto Del producto a la experiencia, un enfoque que sitúa en el centro el origen de la materia prima y el trabajo conjunto del sector primario y la restauración. Durante las tres jornadas, el espacio grancanario reunirá a una amplia representación del ecosistema gastronómico insular, con la participación de restaurantes como La Bodega de la Avenida, Verode, Berro Bistró, Qué Leche, El Bejeque, Los Guayres, La Pasadilla o Casa Romántica, junto a propuestas más especializadas como Pastelería Neketán, Coffee Funggi o Panadería Mis Hijos, reflejando la diversidad de estilos y tendencias de la Isla.

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A este despliegue se suma la presencia de productores y empresas del sector primario como Finca El Cordel, Finca La Palma, Molinería Pérez Gil, Frimancha, Matadero Insular o Berrera La Solana, que serán protagonistas en las ponencias junto a los cocineros, mostrando el valor de productos como la papa y el millo de Valsequillo, el berro de Telde, las carnes, el pescado local, los quesos, el gofio o el café.