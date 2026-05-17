La Aemet advierte de un domingo complicado en Canarias por el viento y el fuerte oleaje: habrá lluvias en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo una jornada marcada por los cielos nubosos y las precipitaciones débiles en buena parte de Canarias, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Las lluvias serán ocasionales y de carácter débil, con mayor probabilidad durante las primeras y últimas horas del día.

El viento del nordeste soplará moderado, aunque con intervalos fuertes en zonas expuestas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y El Hierro. No se descartan rachas localmente muy fuertes en medianías y extremos oeste y sureste de algunas islas.

En el mar, la situación estará marcada por marejada o fuerte marejada, con viento del noroeste fuerza 4 a 6 y mar de fondo del norte o noreste de hasta dos metros, por lo que habrá que extremar la precaución en la costa y durante las actividades náuticas.

LANZAROTE

Nuboso durante la madrugada, tendiendo a intervalos nubosos durante el día. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en el norte de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.

Temperaturas (°C): Arrecife 17 / 23

FUERTEVENTURA

La madrugada comenzará con abundante nubosidad, aunque durante el día se abrirán claros, sobre todo en horas centrales. Temperaturas estables. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en Jandía.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 17 / 23

GRAN CANARIA

El norte permanecerá nuboso y no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el sureste y extremo oeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 / 22

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el nordeste durante las primeras y últimas horas. En el sur y oeste aumentarán los intervalos nubosos durante la tarde, sin descartar precipitaciones aisladas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 23

LA GOMERA

Predominarán las nubes en el norte de la isla, donde podrían producirse lluvias débiles durante la primera mitad del día. En el resto habrá cielos poco nubosos. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 / 23

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este, con posibilidad de lluvias débiles. Durante la tarde aumentarán los intervalos nubosos en el oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 22

EL HIERRO

Predominarán los cielos nubosos durante la madrugada, tendiendo a poco nuboso durante el día. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte a primeras y últimas horas. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en zonas expuestas.

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Temperaturas (°C): Valverde 12 / 16