Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Fernando ClavijoGuagua eléctrica Las Palmas de Gran Canaria - GáldarBecas OposicionesMuere motorista Gran CanariaCopa de la Reina de Gran CanariaAtraco con machetes TafiraTiempo AEMET Canarias
instagramlinkedin

Canarias despide el domingo con cielos poco nubosos y viento fuerte en varias zonas

La Aemet mantiene la posibilidad de lluvias débiles aisladas y advierte de rachas intensas en vertientes del Archipiélago

Previsión del tiempo en Canarias (del 18 al 24 de mayo)

Previsión del tiempo en Canarias (del 18 al 24 de mayo)

Windy

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias encara la tarde de este domingo con predominio de cielos poco nubosos y temperaturas estables, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta lluvias débiles y ocasionales en algunos puntos del Archipiélago.

En Gran Canaria y Tenerife persistirá la nubosidad en el norte durante buena parte de la jornada, con apertura de claros a medida que avance la tarde. En el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos y el ambiente despejado.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes durante las últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas que rondarán los 23 y 24 grados en las capitales canarias.

Previsión por islas

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 17 - 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 18 - 23

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 18 - 24

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 18 - 23

LA PALMA

En el norte y este, nuboso durante la madrugada y a últimas horas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y con cielos poco nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 16 - 21

EL HIERRO

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Noticias relacionadas

  • Valverde 12 - 16

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
  2. La Aemet alerta de un cambio de tiempo en Canarias para hoy jueves
  3. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias
  4. Alerta del Departamento de Seguridad Nacional: la flota fantasma rusa amenaza la conectividad de Canarias con posibles ataques a cables submarinos
  5. Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco
  6. La suerte cae en Canarias gracias al Euromillones
  7. El presidente de Canarias avisa al Estado y al ministro Torres: "La afrenta y las mentiras no las olvidaré"
  8. La DGT aclara el cambio en las matrículas: las nuevas letras que verán los conductores canarios a partir de junio

Canarias despide el domingo con cielos poco nubosos y viento fuerte en varias zonas

Canarias despide el domingo con cielos poco nubosos y viento fuerte en varias zonas

Quevedo no cierra la puerta a formar una familia y quiere dejar de hacer giras pronto: "No me veo haciéndolo toda la vida"

Quevedo no cierra la puerta a formar una familia y quiere dejar de hacer giras pronto: "No me veo haciéndolo toda la vida"

Una estudiante de medicina de Puerto de la Cruz entra en el top de las jóvenes promesas de España

Una estudiante de medicina de Puerto de la Cruz entra en el top de las jóvenes promesas de España

El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"

El Parlamento reconoce la trayectoria del neurocirujano palmero Jesús Martín-Fernández, un referente "internacional"

Alicia Martín, jefa del servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno: «El cribado de cáncer de cérvix es una necesidad perentoria»

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Satocan busca “buena gente” para formar el equipo de su nuevo hotel: The Salmar

Satocan busca “buena gente” para formar el equipo de su nuevo hotel: The Salmar

Comprar una vivienda en Canarias: hasta 11 años de ahorro

Comprar una vivienda en Canarias: hasta 11 años de ahorro
Tracking Pixel Contents