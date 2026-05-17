Comprar una vivienda en Canarias: hasta 11 años de ahorro

El mercado inmobiliario, cada vez más tensionado, ha obligado a los canarios a enfrentarse a una verdadera odisea a la hora de poder comprar una vivienda. Según un análisis del portal pisos.com, reunir el dinero necesario para la entrada de un inmueble puede requerir hasta 11 años de ahorro constante, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las mayores exigencias de financiación hipotecaria.

¿Cuál es el mínimo para acceder a una vivienda?

Las entidades bancarias han endurecido en los últimos años los requisitos para poder acceder a un crédito para la compra de vivienda. Por un lado, se exige una aportación inicial que equivale al 20% del valor del inmueble y, por otro, un 10% adicional para cubrir los gastos intrínsecos a la operación —impuestos, notaría, registro y otros costes de gestión—.

En definitiva, es necesario reunir cerca de un 30% del precio de adquisición antes incluso de comenzar el proceso hipotecario.

Construcción de obra nueva en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Para el estudio, se tomó como referencia el salario bruto mensual medio del cuarto trimestre de 2025 publicado por el INE: 2.531 euros brutos al mes, lo que equivale a 30.372 euros anuales. Un trabajador medio, si ahorra el 20% de esa cifra, puede reservar 506,20 euros al mes, o 6.074,40 euros al año.

Por su parte, el cálculo final parte del precio medio de un inmueble de 90 metros cuadrados correspondiente a abril de 2026. Con estos datos, adquirir dicha vivienda —con un precio medio de 219.751 euros— exige disponer previamente de unos 65.925 euros. En este escenario, el tiempo necesario para reunir esa cantidad asciende a 11 años de ahorro.

Canarias, en el quinto puesto de las autonomías más inaccesibles

El archipiélago se sitúa entre las comunidades autónomas donde el acceso a la vivienda en propiedad resulta más exigente para los hogares. Canarias se encuentra en la media nacional, en torno a los 11 años de ahorro, para poder afrontar la entrada de una vivienda tipo. Por delante se encuentran mercados mucho más tensionados como Baleares, Madrid, País Vasco y Cataluña, donde los plazos de ahorro se alargan todavía más debido al mayor precio del metro cuadrado.

Vista actual que presentan las viviendas del Cabildo, en Valleseco. / LP / DLP

La combinación de precios al alza y salarios que no crecen al mismo ritmo provoca que el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda siga aumentando año tras año, consolidando a Canarias como una de las comunidades donde más cuesta dar el primer paso hacia la propiedad inmobiliaria.

La necesidad de acumular hasta 11 años de ahorro para afrontar la entrada de una vivienda refleja un mercado cada vez más exigente, donde el esfuerzo financiero inicial se ha convertido en la principal barrera de entrada.