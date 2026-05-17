¿Cómo funciona el grado III+ de dependencia en Canarias?: hasta 9.000 euros mensuales para pacientes con ELA y otras enfermedades graves

Los canarios con grandes necesidades de apoyo ya pueden solicitar el nuevo grado III+ de dependencia, un último escalón que contempla ayudas económicas de hasta 9.000 euros mensuales para que puedan costearse todos los cuidados necesarios. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a esta prestación, pues no basta solo con ser una persona mayor o con tener alzhéimer o párkinson. Esta nueva categoría está pensada en exclusiva para pacientes con patologías de alta complejidad, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) u otras enfermedades neurodegenerativas, que requieren ayuda generalizada en todas las tareas básicas de la vida diaria, supervisión constante o cuidados de alta intensidad.

En concreto, podrán acceder a este grado aquellas personas que acrediten, al menos, dos de las tres condiciones recogidas en la ley: la necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de ocho horas al día; la afectación grave de la movilidad, especialmente en los miembros superiores, que limite de forma significativa la autonomía personal; y la necesidad de apoyo permanente para funciones vitales esenciales. También será necesario tener reconocido previamente un grado III, por lo que quienes tengan una consideración inferior deben solicitar antes una revisión de grado. En el caso de quienes aún no tengan reconocida la situación de dependencia, será necesario iniciar primero una solicitud inicial de valoración de dependencia.

Las ayudas mensuales pueden oscilar entre un mínimo de 3.200 euros y un máximo de 9.859. Para que estas prestaciones sean abonadas, la directora general del área, Concepción Ramírez, subraya que las familias tendrán que aportar contratos y facturas, al menos, por el valor establecido como mínimo.

¿Qué opinan los usuarios?

Entidades como TeidELA, una asociación tinerfeña que acompaña a pacientes y familiares, consideran que este nuevo grado III+ es "un avance importante" que notarán, sobre todo, aquellas personas en estadios más avanzados. Sin embargo, señalan que su desarrollo no debe centrarse solo en el reconocimiento administrativo, sino que también debe garantizar que las ayudas lleguen, "como ya ocurre en otras comunidades", de manera efectiva, ágil y suficiente a las personas afectadas. "Creemos que es importante que Canarias desarrolle otros procedimientos que permitan reducir tiempos y facilitar el acceso a ayudas en los casos de mayor vulnerabilidad; así evitaríamos que las familias afronten solas procesos administrativos largos en situaciones de extrema complejidad", detallan en un comunicado.

Como paciente con ELA, el tinerfeño Víctor Guillermo cree que este nuevo escalón es una "gran ayuda". Aun así, advierte que llegar a ella no parece tan sencillo: "Sin la ayuda de una trabajadora social o de una entidad es muy complicado, no solo solicitarlo, sino también en el momento de presentar facturas, hay que pensárselo bien". Otro aspecto que le preocupa es que, según argumenta, ha visto que en otras comunidades no es compatible con la gran invalidez, una prestación que perciben quienes tienen el grado más severo de incapacidad permanente.

¿Cuánto gastan al mes?

La ELA es una enfermedad irreversible que evoluciona con mucha rapidez. Después de ese primer diagnóstico, las familias se ven obligadas a adaptar el hogar y a adquirir productos de apoyo, por lo que desde la etapa inicial el paciente ya tiene que hacer un desembolso anual que ronda los 37.000 euros. El costo mensual de un paciente en fase avanzada puede llegar hasta los 14.000 euros, superando con creces los 100.000 en solo un año. "En estos casos, la ayuda aprobada por el Gobierno regional ni siquiera alcanza a cubrir gastos", defiende.

Cuando la enfermedad entra en casa, muchos familiares dejan a un lado sus vidas para asumir el rol de cuidadores principales, una tarea que trae consigo una alta carga emocional, física y financiera. Por ello, exigen que los trámites no sean un añadido más.

Mayor coordinación con el SCS

En este sentido, una cuestión que sí que mejorará de manera notable con el nuevo grado de dependencia es la emisión de certificados clínicos, necesarios para tramitar la prestación. Desde la Consejería de Bienestar Social apuntan que los interesados deben iniciar el procedimiento contactando con la trabajadora social de su hospital de referencia, quien les orientará en los pasos a seguir. Los médicos especialistas del Servicio Canario de Salud (SCS) serán los encargados de elaborar el informe de salud necesario para la valoración.

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Ayudas que avanzan a distinto ritmo

Ayudas como esta, recogidas en la Ley ELA, avanzan a distintas velocidades dependiendo de la comunidad autónoma. En el Archipiélago, en concreto, el Consejo de Gobierno aprobó a mediados de marzo el proyecto de Decreto-ley que modifica el Sistema Canario de Dependencia para ajustarse, por fin, a las exigencias estatales. En este documento, que reconoce y define el grado III+, también se establece una prestación económica de asistencia personal (PEAP) para contratar a una persona que facilite la autonomía y la participación social del usuario. El cambio legislativo, además, permitía que las familias pudieran acceder a distintas prestaciones. El texto, tras ese primer paso, saltó al Parlamento autonómico, donde también fue aprobado. Una vez ratificado, solo había que esperar a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Desde el pasado lunes, 11 de mayo, ya se puede solicitar el reconocimiento del nuevo grado.