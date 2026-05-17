Multa de 200 euros por conducir con esta prenda que se utiliza con la llegada del buen tiempo: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios

Se acerca el verano y empiezan a planearse los desplazamientos para disfrutar de las anisadas vacaciones. Durante estos meses, los conductores utilizan prendas ligeras y de poco abrigo para soportar los momentos más calurosos del año. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que utilizar determinadas prendas veraniegas puede afectar a la seguridad tanto del conductor como del resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico junto a la Guardia Civil se encargan de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto del país. Por eso, emplean campañas de vigilancia para concienciar a los conductores de prácticas comunes al volante que no garantiza la protección de los pasajeros.

¿Qué dice el Reglamento General de Circulación?

Utilizar sandalias puede dificultar determinados movimientos de los conductores durante la circulación, impidiendo así que la capacidad de reacción ante imprevistos. Además, conducir con este tipo de prendas puede hacer que el conductor pierda el control al no poder dominar bien los pedales. Aunque la ley no prohíbe explícitamente el uso de estas prendas, utilizarlas al volante puede suponer motivo de sanción.

Según el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación: "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Además, el artículo 3.1 explica que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Sanciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte a través de sus redes sociales sobre conducir con sandalias o cholas. Aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente llevarlas mientras se conduce, pero sí existen diferentes motivos por lo que se puede multar a los conductores. Circular sin camiseta, con gorra o con un calzado inadecuado resta agilidad y aumenta el tiempo de reacción ante un imprevisto y, por ello, los conductores se exponen a sanciones económicas.

"Para conducir el calzado debe ser cómodo, flexible, sujetar el pie y con buen tacto en los mandos para pisar los pedales con fuerza y precisión. Evita chanclas y sandalias, zapatos con tacón o rígidos. Asegúrate de que las suelas están secas para no resbalar.", avisa la DGT.

Las sanciones con este tipo de calzado u otras prendas de verano se consideran infracciones leves, por lo que puede acarrear multas que oscilan entre 80 y 200 euros.