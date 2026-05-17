Quevedo vuelve a quejarse de la vivienda en Canarias: "En las Islas hay mucho guiri"

Quevedo vuelve a abrir uno de los debates que más preocupa en Canarias: el acceso a la vivienda. El grancanario, que ya había hablado de este problema durante una entrevista para Youtube con el cantante Jay Wheeler, ha vuelto a reiterar la dificultad que atraviesan muchas personas para poder comprar una casa y desarrollar su vida en las Islas.

Esta vez ha sido en el canal de Roberto Mtz donde ha reiterado su preocupación. El cantante no se queda solo en una reflexión personal, sino que vincula el problema con una realidad cada vez más presente en el Archipiélago: la presión turística, la llegada de compradores de fuera y la sensación de que muchos canarios se ven empujados a marcharse.

“A día de hoy es muy complicado comprar”, afirma Quevedo en el vídeo, en una frase que resume buena parte de su reflexión.

“No me mudo ni borracho”

La famosa frase del single de su nuevo disco El Baifo, no es solamente una declaración de amor al Archipiélago, sino que el cantante, según explica en la entrevista, la interpreta como una respuesta a quienes se ven obligados a abandonar las Islas por falta de oportunidades o por la dificultad para acceder a una vivienda.

“Yo la leo como: ni aunque me pongan fuera quiero irme”, señala. Esto deja claro que su mensaje no habla solo de quedarse por comodidad, sino de resistir ante una situación que empuja a muchos fuera de su tierra.

El grancanario insiste en que hay muchas personas que quieren vivir siempre en Canarias y que no se trata únicamente de una cuestión sentimental, sino de arraigo, identidad y derecho a poder construir un futuro en el lugar en el que se ha nacido o crecido.

“Realmente en las Islas hay mucho guiri"

Durante su intervención, Quevedo también menciona la presión que vive el Archipiélago. “Hay mucho turismo”, afirma, antes de añadir una frase que refleja de forma directa la percepción que existe en buena parte de la sociedad canaria: “Realmente las Islas hay mucho guiri, o sea, literal, cada vez es más difícil”.

Esto es claramente un debate social que lleva tiempo creciendo en Canarias. El aumento de los precios de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional, la compra de inmuebles por parte de personas con mayor poder adquisitivo y la falta de oferta accesible han situado el problema habitacional entre las principales preocupaciones de la población.

Quevedo no entra en cifras pero sí verbaliza una sensación compartida por muchos jóvenes canarios: la de que quedarse en las Islas requiere cada vez más esfuerzo.

La misma preocupación

Quevedo ya había hablado de la vivienda en Canarias y de la preocupación que le genera la especulación. Entonces explicó que no quería contribuir a encarecer aún más el mercado inmobiliario de las Islas y dejó claro que comprar una casa, para él, solo tendría sentido si fuera para vivir en ella.

Aquellas declaraciones llamaron la atención porque mostraban una postura poco habitual en un artista de su dimensión: la de alguien que, pese al éxito internacional, sigue mirando a Canarias desde la responsabilidad y desde la conciencia de lo que ocurre en su entorno.

Ahora, con este nuevo vídeo, Quevedo vuelve a incidir en la misma idea: la posibilidad de seguir viviendo en Canarias sin tener que marcharse por obligación. “ Que tanto yo como la gente luche por vivir en las islas”, concluye.

Gran conexión con Canarias

Estas palabras de Quevedo en un momento en el que su música ha reforzado más que nunca su conexión con Canarias, su reflexión sobre la vivienda tiene un valor añadido.

No se trata solo de una opinión para redes, sino de una idea que encaja con la imagen pública que el cantante ha construido en los últimos años: un artista internacional que no renuncia a su origen y que utiliza su altavoz para hablar de problemas que afectan directamente al Archipiélago.