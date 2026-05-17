Satocan busca “buena gente” para formar el equipo de su nuevo hotel: The Salmar

El nuevo concepto turístico de Satocan en Tenerife, que abrirá sus puertas el 1 de julio, convoca un encuentro para formar su equipo el próximo 21 de mayo en Costa Adeje. El objetivo: conocer a las personas que darán vida al hotel a través de una charla honesta, sin guiones ni formalismos. El próximo 1 de julio, la costa de San Miguel de Abona recibirá a The Salmar. Un hotel 4 estrellas frente al Atlántico, gestionado por Satocan tras una reforma integral, que nace con el propósito de ser un refugio para la pausa y que será un solo adultos.

Pero antes de recibir a quienes buscan el descanso, el hotel ha puesto en marcha la búsqueda de la tripulación encargada de crearlo. Y lo hace alejándose de los procesos de selección tradicionales. El próximo 21 de mayo, el Centro Turístico Costa Adeje acogerá un jobdating diseñado para conformar los equipos de sala, pisos, cocina, jardinería, mantenimiento y recepcionistas. La premisa del encuentro es sencilla: sustituir la tensión de una entrevista formal por la honestidad de una charla tranquila.

«En la hostelería tradicional se contratan perfiles; en The Salmar buscamos anfitriones», explica Javier Edodey, director del hotel. «El resultado final de la reforma va a ser impactante pero un hotel no se sostiene sólo sobre su arquitectura. Lo construyen las personas que saben leer un silencio, que entienden nuestro ritmo y que cuidan los detalles con naturalidad. Si vamos a compartir tanto tiempo juntos, necesitamos saber si miramos hacia el mismo horizonte. Y eso no te lo cuenta un papel. Te lo cuenta una conversación de verdad». El formato de este encuentro da continuidad a una filosofía que pone a las personas en el centro.

Ejemplos de éxito

El grupo ya rompió los esquemas del sector con ‘La No-Entrevista’ en Buendía Corralejo (Nohotel), demostrando que la verdadera conexión y el talento afloran cuando desaparecen las barreras, los códigos de vestimenta rígidos y las respuestas ensayadas. El éxito de un equipo reside en compartir valores y en la capacidad de conectar de forma humana. Para respetar el tiempo de los candidatos y favorecer un entorno sereno, la jornada se estructurará en dos turnos, de mañana y de tarde. El diseño del evento invita a los asistentes a tomar un café, conocer el proyecto de primera mano y mostrarse tal y como son, en un ambiente desenfadado y cercano.

La convocatoria está abierta. Quienes entiendan la hospitalidad desde la sencillez, la empatía y el trabajo en equipo, pueden confirmar su asistencia y reservar su momento a través del siguiente enlace: https://thesalmarjobdating.satocan.com/

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Sobre Grupo Satocan

Con 40 años de historia, Satocan es un grupo empresarial canario fuertemente diversificado y líder en la adopción de nuevas formas de trabajar e invertir en las islas. A través de su división turística, gestiona algunos de los hoteles más deseados de Canarias, transformando oportunidades en experiencias memorables diseñadas para superar las expectativas. Satocan cuenta con productos únicos que atienden a todo tipo de viajeros: en Gran Canaria, ofrecen conceptos familiares o solo adultos con vistas al mar como Marina Suites y Marina Bayview, situados en Puerto Rico; En Playa del Inglés, gestionan Gold by Marina, con una identidad vintage y que recuerda a Miami en los años 60; Además, Salobre Hotel Resort & Serenity de 5 estrellas para los amantes del bienestar y el golf, que cuentan hoy con tres recorridos. En Fuerteventura, gestionan el complejo de Buendía Corralejo Nohotel, que igual que los demás ha logrado situarse entre los más valorados de la zona. Ahora, con la incorporación de The Salmar en San Miguel de Abona, Satocan abre su presencia en la división turística en Tenerife con un proyecto orientado al descanso sereno, la conexión con el mar y una hospitalidad que es seña de la casa.