¿Qué vende Slowlove?, la tienda de Sara Carbonero que no deja de crecer en España

Sara Carbonero vuelve a estrechar su relación con Canarias, aunque esta vez el foco no está en su vida personal, sino en el crecimiento de uno de los proyectos empresariales más importantes de su carrera. La periodista y empresaria continúa expandiendo Slowlove, la firma de moda femenina que fundó junto a Isabel Jiménez y que ya ha comenzado una nueva etapa marcada por la apertura de tiendas propias en distintos puntos de España.

Y dentro de esa hoja de ruta, Gran Canaria se ha convertido en uno de los enclaves estratégicos para la marca. La reciente llegada de Slowlove al Centro Comercial Mirador, en Jinámar, ha reforzado la presencia de la firma en Canarias en un momento en el que la compañía busca consolidar su identidad y acercarse todavía más a sus clientas mediante espacios físicos diseñados para transmitir su universo creativo.

La marca no solo quiere vender ropa. Su objetivo pasa por construir una experiencia alrededor de un estilo de vida que mezcla moda relajada, estética bohemia, inspiración folk y una forma de consumo más pausada y consciente.

Qué vende Slowlove y por qué la marca de Sara Carbonero sigue creciendo

Desde su nacimiento en 2015, Slowlove ha evolucionado hasta convertirse en una de las firmas más reconocibles dentro del estilo boho urbano en España. La empresa nació de la amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez y, con el paso de los años, ha logrado consolidar una identidad muy definida.

La marca vende principalmente:

Vestidos boho y estampados.

Prendas de inspiración folk.

Moda casual femenina.

Complementos y accesorios.

Chaquetas, blusas y prendas versátiles.

Bolsos y artículos de estilo relajado.

Colecciones vinculadas a la moda sostenible y al consumo consciente.

El sello visual de Slowlove gira alrededor de tejidos fluidos, colores naturales, estampados étnicos y prendas pensadas para combinar comodidad y personalidad. La firma se dirige especialmente a mujeres que buscan un estilo desenfadado, alejado de la moda rápida y más conectado con una estética atemporal.

En los últimos años, la marca también ha reforzado su imagen mediante campañas donde las propias Sara Carbonero e Isabel Jiménez siguen participando activamente tanto en el diseño creativo como en la comunicación visual del proyecto.

Gran Canaria gana peso en la expansión de Slowlove

Uno de los movimientos más relevantes de esta nueva etapa ha sido precisamente el desembarco de la firma en Gran Canaria. Slowlove abrió recientemente un nuevo espacio dentro del Centro Comercial Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, compartiendo protagonismo con OOTO, la marca masculina impulsada por Andrés Velencoso junto a Cortefiel.

El nuevo establecimiento forma parte de un concepto comercial diferente al de las tiendas tradicionales. El espacio, desarrollado por Tendam, busca crear una experiencia más cercana y cuidada para el cliente. La decoración incorpora elementos como sillones, libros, discos o zonas de descanso que invitan a recorrer las colecciones de forma tranquila.

La apuesta por Canarias no parece casual. En los últimos años, Sara Carbonero ha reforzado públicamente su conexión con el Archipiélago debido a su entorno personal y familiar, una circunstancia que ha incrementado todavía más el interés mediático alrededor de cualquier movimiento empresarial relacionado con las Islas.

La llegada de Slowlove a Gran Canaria también supone un paso estratégico para la compañía dentro de su plan de expansión nacional.

El gran objetivo: nueve tiendas propias antes de 2027

Hasta hace relativamente poco, Slowlove había basado buena parte de su crecimiento en la distribución multimarca y en espacios compartidos dentro de grandes superficies del grupo Tendam. Sin embargo, la estrategia ha cambiado.

La compañía quiere reforzar su identidad mediante tiendas propias capaces de trasladar mejor el universo visual y emocional de la marca. Ese cambio comenzó a finales de 2025 con la apertura del primer local independiente en El Osito, en L’Eliana (Valencia).

Posteriormente llegaron nuevos movimientos en ciudades como Madrid, Granada, Almería o Gran Canaria, mientras que la apertura de otro establecimiento en el Centro Comercial El Saler, en Valencia, confirmó la aceleración del proyecto.

El objetivo ahora es ambicioso: Slowlove planea abrir hasta siete nuevas tiendas durante los próximos años para alcanzar un total de nueve establecimientos propios en 2027.

Pese a esta expansión física, la firma mantendrá su red actual de distribución, presente en más de 150 puntos de venta repartidos entre España y Portugal.