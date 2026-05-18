La Agencia Tributaria Canaria abre su nueva sede tras más de siete años de demora

La Agencia Tributaria Canaria (ATC) ya tiene nueva y flamante sede en la capital grancanaria tras más de siete años de periplo desde que el Gobierno regional adquirió el edificio de los antiguos cines Royal, en una operación que fue aprobada en diciembre de 2018 y culminada en 2019. Los retrasos motivados por la pandemia del covid y la ramificación del caso Koldo de la primera empresa adjudicataria para reformar y adaptar el inmueble a las necesidades de la ATC han provocado una larga demora que ha finalizado ahora. Las citas presenciales para que los contribuyentes que lo soliciten puedan realizar la Declaración de la Renta ya se podrán realizar en el nuevo edificio.

El inmueble tiene una superficie total de 9.600 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, en las que trabajarán 239 empleados, que es la plantilla que tiene la Agencia en Las Palmas de Gran Canaria.

El traslado completo finalizará en junio ya que se está realizando de forma escalonada por plantas. Con las nuevas dependencias también se ha inaugurado el nuevo centro de proceso de datos (CPD) de la ATC, que ha sido galardonado en la DCM Awards que son unos premios de referencia nacional en el ámbito de los centros de datos e infraestructuras digitales. El nuevo CPD permite optimizar y asegurar el funcionamiento de los sistemas corporativos frente a cortes de suministros y otras contingencias, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público esencial que presta la entidad pública autonómica.

Nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Entre la compra y las diferentes reformas y arreglos a los que se ha sometido el edificio la apertura de la nueva sede de la ATC ha costado más de 20 millones de euros. La Agencia ha planificado un ambicioso plan de acción para este año una vez que se ha instalado en la nueva sede, si bien su funcionamiento óptimo sigue condicionado por la falta de personal ya que la consejera de Hacienda, Matilde Asián, admitió que actualmente las necesidades de plantilla están cubiertas al 60% de la relación de puestos de trabajo (RPT).