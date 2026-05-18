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Canarias amanece este lunes con nubes en el norte y riesgo de rachas fuertes de viento

La semana comienza con temperaturas suaves, posibilidad de lluvias débiles aisladas y fuerte oleaje en varias costas del Archipiélago

Previsión del tiempo en Canarias (del 18 al 24 de mayo)

Previsión del tiempo en Canarias (del 18 al 24 de mayo)

Windy

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La semana arranca en Canarias con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y ambiente más despejado en el resto del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la madrugada y primeras horas del día no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada y podría dejar intervalos fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste de varias islas, especialmente durante la tarde. En el mar se espera marejada y fuerte marejada, con olas de entre uno y dos metros en distintas costas del Archipiélago.

Las temperaturas seguirán suaves y sin apenas cambios, con máximas previstas de hasta 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.

Previsión por islas

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 16 - 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 17 - 23

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 18 - 23

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 18 - 24

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 18 - 23

LA PALMA

En el norte y este, nuboso durante la madrugada y a últimas horas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y con cielos poco nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 16 - 21

EL HIERRO

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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