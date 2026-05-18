Canarias amanece este lunes con nubes en el norte y riesgo de rachas fuertes de viento
La semana comienza con temperaturas suaves, posibilidad de lluvias débiles aisladas y fuerte oleaje en varias costas del Archipiélago
La semana arranca en Canarias con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y ambiente más despejado en el resto del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Durante la madrugada y primeras horas del día no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma.
El viento del nordeste soplará con intensidad moderada y podría dejar intervalos fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste de varias islas, especialmente durante la tarde. En el mar se espera marejada y fuerte marejada, con olas de entre uno y dos metros en distintas costas del Archipiélago.
Las temperaturas seguirán suaves y sin apenas cambios, con máximas previstas de hasta 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y 23 en Las Palmas de Gran Canaria.
Previsión por islas
LANZAROTE
Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Arrecife 16 - 23
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos en general con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 17 - 23
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 18 - 23
TENERIFE
Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 18 - 24
LA GOMERA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 18 - 23
LA PALMA
En el norte y este, nuboso durante la madrugada y a últimas horas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y con cielos poco nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 16 - 21
EL HIERRO
Poco nuboso en general, con intervalos nubosos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Valverde 12 - 16
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