Canarias y Euskadi refuerzan lazos como fronteras ante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo

Euskadi y Canarias han vuelto a reunirse para intercambiar conocimiento y acciones con respecto a la acogida e integración de personas migrantes desde el punto de vista de las dos comunidades autónomas que conforman las fronteras norte y sur del país. Un equipo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, encabezada por la consejera Candelaria Delgado y el viceconsejero Francis Candil, ha acompañado al equipo técnico del Programa Canarias Convive que, durante la semana pasada, ha conocido los diversos proyectos desarrollados en los tres territorios que conforman la comunidad vasca. Al mismo tiempo, Canarias ha aportado datos y conocimiento sobre lo avanzado en el Archipiélago en materia de acogida a través del proyecto Canarias Convive de la Dirección General de Servicios Sociales, desarrollado a través de la Universidad de La Laguna, y el estado del actual primer Plan de Inmigración y Asilo de las islas.

El encuentro de intercambio se enmarcaba en la estrecha y fructífera colaboración que se viene desarrollando en distintos ámbitos de gestión entre los gobiernos autónomos de Euskadi y Canarias en los aspectos más ligados a las migraciones y sus diversos efectos e implicaciones. El encuentro fue coordinado por la Fundación Begirune, referente en el ámbito del estudio, análisis y comprensión de los procesos migratorios, que desde 2019 sirve como instrumento de colaboración con las instituciones vascas (Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos), el tejido empresarial y la sociedad civil vasca (tercer sector, empresas de iniciativa social, ONGs) en todo lo relacionado con la creación de conocimiento y transferencia a la sociedad en el ámbito particular de las migraciones y en el general de la investigación social.

Candelaria Delgado, valoró la importancia del encuentro institucional celebrado en Euskadi en "un momento trascendente para Europa y para los territorios frontera", marcado por la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Delgado agradeció especialmente el trabajo de la Fundación Begirune y, en particular, la implicación de Xabier Aierdi y José Antonio Oleaga, "que han ejercido como auténticos cicerones durante esta visita, facilitando espacios de análisis, diálogo y conocimiento directo de la realidad migratoria que vive Euskadi".

¿Cómo se ha desarrollado el viaje?

El viaje ha supuesto una excelente oportunidad para el intercambio de saberes, experiencias, recursos y materiales de interés, para mejorar la acción política y técnica en lo relativo a la comprensión y gestión de las migraciones internacionales en territorios fronterizos. Coincide en el tiempo con el proceso de renovación de la planificación estratégica vasca en materia de inmigración y asilo con enfoque intercultural.

Canarias ha podido conocer así los trabajos de integración que se han llevado a cabo a través del Gobierno vasco, en la primera reunión en la que participaron tanto la consejera Nerea Melgosa como el viceconsejero del área, Xabier Legarreta; y las inquietudes de ambas delegaciones a la hora de afrontar el próximo Plan Europeo de Migración y Asilo, que preocupa a ambas comunidades por ser ellas las fronteras norte de España y sur del país y Europa en el caso de Canarias.

Las tres jornadas han servido para poner en común el proceso de elaboración del VII Plan Intercultural de Inmigración y Asilo del país vasco y el primero de Canarias; conocer el Foro Vasco de Inmigración y Asilo; la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de inmigración, acogida, integración, convivencia en las escalas regional y municipal; gobernanza multinivel y coordinación interinstitucional; migración y empadronamiento; Pacto Europeo de Migración y Asilo; situación actual del proceso de regularización; recursos y documentos potencialmente intercambiables, etcétera.

La realidad de los barrios

Entre otras visitas se conoció la realidad de los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala en el marco del proyecto Diversitours. Asimismo, hubo una reunión con la Cuadrilla de Mendialdea en Santa Cruz de Campezo, situada en la comarca de la Montaña Alavesa; con la presencia de representantes de las cuadrillas de la Rioja Alavesa, de la diputación foral de la Rioja Alavesa y la de Álava, así como de la asociación Entretanto Entretente. En la reunión se trató fundamentalmente del papel de los municipios en los procesos de acogida e integración y la gestión del padrón municipal en relación con las personas migrantes

La delegación canaria fue recibida también en el Ayuntamiento de Bilbao por el concejal del área, Íñigo Zubizarreta, quien junto a los técnicos Ekain Larrinaga y Beatriz Gorriti dieron a conocer la labor del servicio Harreragune de Bilbao (Servicio Vasco de Acogida para Personas Migrantes). La concejala del Área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Getxo, Carmen Díaz, junto a su personal técnico completaron la visión de la gestión de la migración y sus efectos en un municipio intermedio.

Otra de las paradas de la delegación canaria incluyó la visita al Observatorio Vasco de Inmigración-Universidad del País Vasco, Ikuspegi, de la mano de su directora, Julia Shershneva. El Observatorio actúa como fuente primaria de observación sobre los procesos migratorios para diferentes actores sociales, entre otros, los medios de comunicación, y tiene como función la publicación de estudios y la relación interinstitucional de la Euskal Herriko Unibertsitatea EHU con Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos.

Canarias Convive

El intercambio finalizó en Biltzen, donde Javier Pérez realizó un repaso rápido a la función del servicio de mediación intercultural del Gobierno Vasco, desarrollado por la Fundación EDE, que gestiona un espacio multifunción en el que convive una empresa especial de empleo, como el restaurante Gurutzu, y un edificio de 28 viviendas para personas sin hogar. Por su parte, Canarias invitó a todas las entidades y autoridades vascas a la próxima edición de Migradmi los días 9 y 10 de septiembre en Lanzarote.

Canarias Convive es un Programa de intervención para la gestión estratégica de la (in)migración y la promoción de la convivencia intercultural en Canarias, cuya aspiración y objetivo general es contribuir de manera participada a fortalecer una sociedad diversa que acoge, incluye y convive, considerando el archipiélago y cada una de sus islas y municipios. Canarias Convive es una iniciativa que promueven, conjuntamente, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General.